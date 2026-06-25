Barzago, torna #melomerito: Schiuma Party, Mamas e spettacoli per tutta la famiglia

Tre giorni di appuntamenti con dj set, serate a tema, cucina brianzola, aperitivi e spettacoli dedicati alle famiglie

Il ricavato sosterrà le attività dell’oratorio

BARZAGO – Tutto pronto per l’edizione 2026 di #melomerito, l’evento benefico che animerà l’Area Feste di Barzago nel fine settimana con un ricco programma di musica, buona cucina e momenti di aggregazione. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere le attività dell’oratorio.

La festa prenderà il via venerdì 26 giugno con una serata dedicata ai più giovani. Protagonisti saranno lo Schiuma Party e la musica dance proposta da Dj Deca e da Pekka DJ, direttamente dalla consolle del Nameless Festival. La cucina aprirà alle 19 e il piatto speciale della serata sarà la pizza.

Sabato 27 giugno spazio invece al Mamas, la storica one night party che torna ad animare la manifestazione. A far ballare il pubblico sarà Giorgino Dj, mentre in cucina verrà proposta una delle specialità più amate della tradizione brianzola: casseula con polenta.

La giornata conclusiva di domenica 28 giugno si aprirà con il pranzo comunitario. Alle 18 è in programma l’aperitivo curato da Paolo Sala Bakery, realtà conosciuta nel settore della panificazione artigianale. Per la cena saranno serviti fritto misto e focacce farcite.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Alle 20 è previsto uno spettacolo di magia per bambini, mentre a chiudere l’edizione 2026 di #melomerito sarà la musica dal vivo della band Voci Incontrollate.

Anche quest’anno la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate barzaghese, grazie a una proposta capace di coinvolgere pubblici di tutte le età tra intrattenimento, gastronomia e solidarietà.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero e gratuito. L’appuntamento è all’Area Feste di Barzago per tre giorni di divertimento e sostegno concreto alle attività dell’oratorio.