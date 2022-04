Mercoledì 27 aprile alle ore 20.15 presso il Centro Studi di via Appiani, 10

“Impariamo a comunicare attraverso giochi interattivi” con la psicologa Tatiana Adamo

BOSISIO PARINI – Già da tempo l’amministrazione comunale di Bosisio Parini ha deciso di affrontare la tematica della “comunicazione”.

“Ci sono stati, e ci sono, troppi eventi che inducono ad affrontare certi argomenti che vanno a toccare la sensibilità delle persone – spiega l’assessore Caterina Loprete -. Tuttavia teniamo a focalizzare la nostra attenzione non sulla tristezza che il Covid-19 ha diffuso nella società o sulle rovine che la situazione Russia-Ucraina ci sta mostrando ogni giorno. Vogliamo, invece, far riflettere sull’importanza di saper comunicare assunti, sensazioni e situazioni con il fine di ottimizzare i rapporti con chi ci circonda; con l’obiettivo, quindi, di trarre conclusioni che ci fanno pensare e pensare ancora a come noi possiamo agire per migliorare la nostra società. Perché sì… partiamo dal particolare, dagli atteggiamenti di singoli soggetti per arrivare, finalmente, a vedere tutta una società che cresce, lungimirante, che ambisce a cose grandi e utili a tutti”.

La comunicazione è la forma di azione sociale in cui si creano e si condividono significati indispensabili per la vita e le relazioni sociali, la comunicazione è l’anima della società: “Ma come comunichiamo? Quanto siamo in grado di controllare le nostre emozioni? Dopo aver assunto certi atteggiamenti, ci sediamo un attimo a riflettere su eventuali nostri errori o comportamenti superficiali? Eppure abbiamo diffuso qualcosa, abbiamo trasmesso un messaggio, ci siamo scambiati dei significati – continua l’assessore -. Oggi, grazie alla tecnologia, alla digitalizzazione, abbiamo l’opportunità di utilizzare più linguaggi contemporaneamente veicolando i messaggi in modo diverso e superando le barriere spazio-temporali. Bene. Questo arreca dei vantaggi tecnico-economici, ci permette di ‘guadagnare tempo’, ci semplifica diverse cose. Ma non dimentichiamo mai che molte frasi verrebbero facilmente fraintese se il ricevente non potesse, mentre le ascolta, osservare il comportamento dell’emittente e udire, per esempio, la tonalità della sua voce”.

Proprio di questi argomenti si discuterà mercoledì 27 aprile in Centro Studi a Bosisio Parini. Proprio questi saranno gli argomenti che, con semplicità, verranno trattati e per i quali il comune intende condividere pensieri ed emozioni con la cittadinanza: “Grazie infinite alla dottoressa Tatiana Adamo che, a titolo gratuito, si è resa disponibile per parlarci della tematica e grazie a Francesca Maggi che, ancora una volta, collabora alla riuscita dell’evento”.