Bosisio Parini presenta il calendario del Natale 2025: eventi per tutta la comunità

Il via il 29 novembre con la Corsa dei Babbi Natale, chiusura il 6 gennaio con la Befana dal lago

BOSISIO PARINI – Bosisio Parini si avvicina alle festività con un calendario che, anche per il 2025, punta a coinvolgere l’intera comunità, grazie al contributo delle associazioni locali e al coordinamento dell’Amministrazione comunale. Il programma, pubblicato dal Comune, prenderà il via sabato 29 novembre per concludersi martedì 6 gennaio 2026, con una serie di appuntamenti distribuiti tra vie, piazze, chiese e spazi culturali del paese.

Il sindaco Paolo Gilardi ha voluto rivolgere un messaggio di riconoscenza a chi contribuisce alla riuscita delle iniziative: “Un sincero grazie a tutti coloro che, con il proprio tempo e il proprio impegno, contribuiscono ogni anno a creare momenti di incontro e di festa per la nostra comunità. È grazie alla collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini che Bosisio continua a essere un paese vivo e partecipato”.

Il calendario si aprirà sabato 29 novembre con la tradizionale Corsa dei Babbi Natale, organizzata dalla Pro Loco, con partenza alle 14 dalla palestra di via Andrea Appiani.

Il giorno seguente, domenica 30 novembre, Piazza Precampel ospiterà i Mercatini di Natale dalle 10, mentre alle 15 è previsto l’arrivo di Babbo Natale dal lago, seguito da una merenda. Nello stesso pomeriggio si svolgerà anche “Natale… in un click!”, una caccia fotografica tra le vie del paese promossa dai Comuni del Polo Brianza Ovest, attiva dalle 14.30 alle 17.30.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 6 dicembre con il Concerto di Natale nella cripta della Chiesa di Sant’Anna alle 20.45, iniziativa curata dall’Amministrazione comunale. Lunedì 8 dicembre, al Precampel, dalle 10 prenderanno il via gli eventi dedicati alle famiglie e alle 17 ci sarà l’accensione dell’Albero di Natale, seguita da merenda e Lotteria di Natale insieme alla Banda dei Genitori.

Sabato 13 dicembre sarà la volta delle Letture di Natale per bambini in Biblioteca comunale alle 10.30, curate dalla compagnia teatrale l’AlberoBlu. Nel pomeriggio, alle 15.30, l’oratorio ospiterà lo Spettacolo di Natale per bambini, seguito da una merenda organizzata con la Banda dei Genitori. Domenica 14 dicembre è in programma il Pranzo di Natale presso La Casupola, a cura dell’Amministrazione comunale.

Sabato 20 dicembre il Centro Studi Parini accoglierà lo Spettacolo lirico con canti di Natale, in programma alle 20.30. L’evento avrà finalità benefiche e le offerte saranno destinate al Centro Oncologico Pediatrico di Bergamo.

La vigilia, martedì 24 dicembre, Babbo Natale accompagnerà i bambini per le vie del paese con l’U.S. Bosisio a partire dalle 17.30. Dopo le Sante Messe, dalle 22, Pro Loco proporrà un ristoro nelle parrocchie di Sant’Anna e San Giuseppe.

Il nuovo anno si aprirà domenica 4 gennaio con il Concerto per l’Epifania, alle 15, nella chiesa di San Giuseppe a Garbagnate Rota, organizzato dal Comitato Teca. A chiudere il programma sarà, martedì 6 gennaio, l’evento “La Befana vien dal lago!”, previsto alle 14.30 con la collaborazione di Pro Loco e Canoa Club Bosisio.

L’Amministrazione ha rivolto ai cittadini un augurio di buone feste, sottolineando l’importanza del senso di comunità che accompagna da sempre le celebrazioni natalizie nel paese.