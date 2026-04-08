Campsirago Luogo d’Arte: nel weekend spettacoli, laboratori e visita guidata

Nel bosco di Campsirago lo spettacolo itinerante Hansel e Gretel. In abbinamento due laboratori artistici

Domenica 12 aprile visita guidata al San Genesio a cura dell’Associazione Monte di Brianza

COLLE BRIANZA – Sabato 11 e domenica 12 aprile prosegue la rassegna Campsirago Luogo d’Arte con un nuovo fine settimana dedicato alle famiglie. Protagonista del weekend è lo spettacolo itinerante nel bosco Hansel e Gretel di Campsirago Residenza, un’esperienza unica e partecipativa di teatro immersivo. Accanto allo spettacolo sono proposti due laboratori artistici per diverse fasce d’età, a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi, dedicati alla scoperta del tema della casa attraverso il gioco, la creatività e l’esplorazione dei materiali. Per il pubblico adulto è proposta una visita guidata al San Genesio a cura dell’Associazione Monte di Brianza.

Sabato 11 aprile alle ore 15.00 e domenica 12 aprile in doppia replica alle ore 11.00 e 15.00 va in scena Hansel e Gretel, spettacolo itinerante per bambini e bambine dai 5 anni. Con la regia di Michele Losi, Hansel e Gretel è uno spettacolo itinerante ed esperienziale che si snoda in un percorso di paesaggi sonori, voci, azioni teatrali e immagini. Una riscrittura e una messa in scena originale della fiaba che diviene un’esperienza che i bambini compiono in prima persona, addentrandosi, insieme ad Hansel e Gretel, nel bosco, ma anche nel cuore delle proprie emozioni. A guidare i giovani spettatori è una misteriosa figura antropomorfa, metà umano e metà uccello.

Lo spettacolo è costruito su una doppia drammaturgia: tre attori (Sebastiano Sicurezza, Giulietta De Bernardi e Benedetta Brambilla) raccontano la fiaba accompagnando i 2 bambini fino alla casa di marzapane, che a sua volta diventerà un viaggio a tappe tra oggetti, immagini e svelamenti. Il viaggio interiore di Hansel e Gretel è invece un flusso di coscienza che passa attraverso le cuffie, in un dialogo fra i due fratelli fatto di sensazioni, frasi sussurrate, segreti e intuizioni. Così, insieme ai due fratellini, i piccoli spettatori porteranno nelle tasche i sassolini bianchi, troveranno la casa della strega e scopriranno che la paura di affrontare i propri sentimenti più oscuri è la vera avventura che li attende.

In abbinamento allo spettacolo sono proposti due laboratori creativi ispirati al tema della casa come spazio di immaginazione, rifugio e costruzione. Sabato 11 aprile alle ore 16.30 e

domenica 12 aprile alle ore 11.00 Claudia Saracchi e Rossana Maggi conducono il laboratorio C’era una casa molto carina… per bambine e bambini da 1 a 3 anni: un’esperienza di gioco dove la casa diventa uno spazio da scoprire con il corpo, con i sensi e con la creatività. Tra materiali destrutturati e angoli accoglienti, il laboratorio favorisce curiosità, movimento e prime esplorazioni simboliche, rispettando i tempi di ciascun bambino e valorizzando il piacere di sentirsi “a casa”.

Domenica 12 aprile alle ore 16.30 è invece in programma il laboratorio artistico per bambini dai 4 ai 10 anni Una, nessuna, 100 case!: un momento creativo e manuale dedicato alla scoperta dei differenti modi di percepire il concetto di casa attraverso il gioco e la costruzione.

Utilizzando rami, cortecce ed elementi naturali, i partecipanti realizzeranno piccoli nidi, casette e rifugi ispirati al mondo degli animali e all’immaginazione. Fili e spaghi serviranno per legare, intrecciare e dare forma alle strutture, sperimentando semplici tecniche di assemblaggio in modo creativo e poetico.

Per il pubblico adulto, domenica mattina 12 aprile, è in programma una visita guidata gratuita al San Genesio a cura dell’Associazione Monte di Brianza: l’escursione con geologi, esperti ed esperte di storia locale accompagnerà il pubblico alla scoperta del medievale borgo di Campsirago, del suo antico lavatoio e del sentiero che porta al San Genesio: le ere geologiche che hanno dato origine alle rocce insieme alla storia e alle leggende di questo bellissimo territorio. La partenza della visita guidata gratuita è alle ore 10 a Campsirago Residenza.

La rassegna Campsirago Luogo d’Arte è realizzata da Campsirago Residenza in Partenariato

Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza. È finanziata dall’Unione europea –

NextGenerationEU. Ha il sostegno di Fondazione Cariplo, Ministero della cultura, Regione

Lombardia. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco. In collaborazione con l’Associazione

Monte di Brianza e il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

Biglietti:

Visita guidata al San Genesio: gratuita

Spettacolo Hansel e Gretel: 8 euro, ridotto 6 euro

Laboratori: 12 euro, ridotto 9 euro

Un laboratorio + uno spettacolo nella stessa giornata: 15 euro, ridotto 12 euro

*Biglietti ridotti per i residenti del comune di Colle Brianza.

OMAGGI bambine/i sotto 1 anno di età e accompagnatori disabili

Per gli spettacoli è disponibile l’acquisto online su www.campsiragoresidenza.it o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).

Per i laboratori è fortemente consigliata la prenotazione scrivendo a info@campsiragoresidenza.it o sul numero WhatsApp 375 670 0532.