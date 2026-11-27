Al Teatro San Carlo si ride facendo del bene grazie alla compagnia teatrale “L’Intesa”

L’evento si terrà sabato 28 novembre alle 21:00 e si inserisce nel calendario degli eventi a favore di Telethon

SIRONE – Sarà la compagnia teatrale “L’Intesa” a portare in scena la commedia in due atti “Chi è più fortunato di me?”. Uno spettacolo all’insegna delle risate e della solidarietà a sostegno della ricerca scientifica.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle 21:00, presso il Teatro San Carlo di Sirone. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Sirone e della Pro Loco. Lo spettacolo si inserisce all’interno del calendario della 35ª Maratona Eventi Città di Lecco a favore di Fondazione Telethon volta al sostegno della lotta contro le malattie genetiche rare.

In scena vedremo la famiglia Ruopolo, dove sfortuna e miseria sono di casa, mentre la pace familiare non bussa da tempo. Giovanni, sua moglie Cristina e il figlio adottivo Pipino vanno avanti faticosamente tra continui battibecchi. Nelle loro vite ci sono anche l’onnipresente portinaia che sa tutto di tutti, un marito geloso pronto ad esplodere e un generoso avvocato che si trova nel posto giusto, ma al momento sbagliato. Improvvisamente, quando tutto sembra perso, arriva la Fortuna: “Sarà vero oro ciò che luccica o soltanto l’inizio di una catastrofe ancora più divertente?”

“L’Intesa” nasce nel 1993 all’Oratorio dell’Annunciazione di Cassano d’Adda con un obiettivo ben preciso: “divertire divertendoci”, dando un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Il gruppo teatrale, infatti, da più di trent’anni porta in scena spettacoli a sostegno di diverse realtà benefiche e associazioni sociali. Si è esibito su palchi come quello del Teatro Manzoni di Monza e dello Zelig, ma anche piazze e residenze per anziani o persone con disabilità. I testi comici presentati sono creati o rielaborati totalmente dalla compagnia. Si tratta di spettacoli che hanno l’obiettivo di far ridere lasciando sempre un messaggio.

L’ingresso è a offerta libera a partire da 10 euro. L’intero importo verrà devoluto a sostegno della Fondazione Telethon. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 335 8093579 o 333 168 6907.