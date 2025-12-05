Concerto natalizio, a Bosisio il gruppo “Note in Trio” nella suggestiva cripta di Sant’Anna

L’appuntamento domani sera, 6 dicembre

BOSISIO – Il Comune di Bosisio Parini invita la cittadinanza al concerto natalizio offerto dall’Amministrazione comunale, per celebrare insieme il Natale in un’atmosfera unica e raccolta.

L’appuntamento è per sabato 6 dicembre alle ore 20:45, nella cripta della Chiesa di Sant’Anna, una location particolarmente suggestiva e accogliente, capace di esaltare la magia delle melodie e l’attesa del Natale.



Protagonista della serata sarà il gruppo “Note in Trio”, formazione composta da professionisti del settore — violino, pianoforte e voce — che intratterrà il pubblico con un repertorio ricco di brani evocativi, melodie della tradizione e arrangiamenti creati per celebrare il periodo più luminoso dell’anno. Un momento di musica e condivisione pensato per riunire grandi e piccoli nel calore autentico dello spirito natalizio..

Il Sindaco Paolo Gilardi commenta: “Questo concerto rappresenta un modo semplice ma significativo per ritrovarci come comunità e avvicinarci insieme alle festività natalizie. Desidero ringraziare sentitamente Don Giuseppe Fraioli e Don Emilio Colombo per la loro ospitalità e per aver reso possibile l’utilizzo della cripta di Sant’Anna, un luogo capace di donare un’atmosfera davvero speciale a questo evento”.

L’Assessore Elena Riva aggiunge: “Siamo lieti di poter proporre un evento che unisce la qualità musicale del gruppo “Note in Trio” a un luogo così suggestivo del nostro comune. La musica ha la capacità di creare legami e di avvicinare le persone, ed è proprio questo lo spirito con cui abbiamo voluto organizzare la serata”. L’ingresso è gratuito.