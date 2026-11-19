Trasferta a Vimercate con il Comune di Colle Brianza sabato scorso, 14 novembre

Prima la visita al Must per ammirare il quadro di Raffaello, poi il giro nel centro storico della cittadina brianzola

COLLE BRIANZA – Una visita alla scoperta di Raffaello e del suo celebre dipinto, la Dama col liocorno, attualmente esposto al MUST di Vimercate. È stata questa la proposta del Comune di Colle Brianza, che nel pomeriggio di sabato 14 novembre ha organizzato un’uscita culturale per permettere ai cittadini di ammirare da vicino uno dei capolavori del maestro del Rinascimento italiano. L’iniziativa ha raccolto una buona partecipazione, con diversi cittadini che hanno aderito alla visita.

L’opera, protagonista dell’edizione 2026 della rassegna La Grande Arte in Brianza, raffigura una giovane donna bionda a mezzo busto, vestita con abiti preziosi e con un pendente di pietre preziose al collo. Sullo sfondo si apre un paesaggio ideale, mentre sulle ginocchia della protagonista compare un piccolo liocorno, tradizionalmente associato al simbolo della purezza. Il dipinto, realizzato da Raffaello durante il periodo fiorentino della sua attività, tra il 1505 e il 1506, è considerato uno degli esempi più significativi della sua straordinaria capacità artistica.

Nato probabilmente come ritratto legato a una committenza privata, il dipinto è oggi conservato alla Galleria Borghese di Roma, dove normalmente è possibile ammirarlo. In via eccezionale, fino all’11 dicembre, il capolavoro è invece esposto a Vimercate, offrendo anche al pubblico brianzolo l’opportunità di confrontarsi con un’opera di assoluto rilievo nella storia dell’arte.

Terminata la visita alla mostra, il gruppo di Colle Brianza ha approfittato del pomeriggio per conoscere anche alcuni dei luoghi di interesse storico e artistico della città. Tra questi la chiesa di Santo Stefano, importante edificio romanico risalente alla fine dell’XI secolo, la cui architettura richiama quella della celebre basilica milanese di Sant’Ambrogio.

Un pomeriggio all’insegna dell’arte e della cultura, dunque, che ha permesso ai partecipanti, magistralmente accompagnati da Alessandro e Giulia, di scoprire un grande capolavoro del Rinascimento e, allo stesso tempo, di apprezzare il patrimonio storico e artistico del territorio.