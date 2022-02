Assegnati da una giuria i riconoscimenti, dopo la valutazione di 1256 immagini

Gli autori in competizione hanno dovuto cimentarsi in scatti a tema “ACQUA” e a tema libero B&N e Colore

DOLZAGO – Attribuiti, dopo un attento esame, i premi ai partecipanti del 2° Concorso Fotografico Nazionale “FOTOCLUBRP”, proposto dal Club Fotografico “Ricerca e Proposta” di Dolzago.

La fase preliminare di votazione, svoltasi da remoto per rispettare le disposizioni anti-contagio, ha visto l’analisi dei lavori attraverso la piattaforma del concorso. In seconda battuta, il 13 febbraio 2022, la giuria composta da Madeddu Bruno (Presidente di Giuria); Fini Michele di San Severo (FG); Gandolfo Pietro di Chiusanico (IM – Presidente UIF); Faggioli Angelo di Turbigo (MI – Delegato Regionale UIF); Caldarella Antonino (Segretario e responsabile del Concorso) si è riunita su Google Meet per assegnare i riconoscimenti ai partecipanti. Ben 169 autori da tutta Italia hanno inviato le loro foto, per un totale di 1256 immagini.

Il concorso, patrocinato da UIF e valido per la statistica e raccomandato FIAF (2022D01), prevedeva un tema obbligatorio “ACQUA” e un tema libero B&N e Colore. Gli

organizzatori del concorso, hanno inoltre deciso di omaggiare con una targa di riconoscimento l’Associazione “Slow Photo – Massa”, che è risultato il Club con il più alto numero di soci iscritti.

Delle 609 immagini inviate da 159 autori a tema “ACQUA”, e delle 650 foto relative al tema libero B&N e Colore consegnate da 165 autori, ecco quali hanno avuto la meglio:

TEMA A – ACQUA

1°classificato – GARZONE Cristina con l’opera “Water for Life”C

2°classificato – ROMAGNOLI Daniele con l’opera “Portatore di Pietre 4”

3°classificato – CARNITI Maria Teresa con l’opera “The Rain”

TEMA B – LIBERO BN e COLORE

1°classificato – MESITI Mariella con l’opera “Marina 2”

2°classificato – SEMIGLIA Antonio con l’opera “Orgosolo”

3°classificato – DI CANDIA Lorenzo con l’opera “Heroes”

La giuria, ha deciso inoltre di assegnare le seguenti menzioni speciali:

Miglior Autore ASSOLUTO – MEINI Fausto

Premio miglior foto

Premio Giuria

Premi speciali dedicati alle autrici DONNE:

Miglior autrice DONNA Assoluta – GARZONE Cristina

Miglior autrice DONNA over 40 – ANGHILERI Marina

Miglior autrice DONNA under 40 – GIOVANNONI Sara