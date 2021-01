Dolzago. Il club fotografico “Ricerca & Proposta” organizza un concorso nazionale

Prima edizione del concorso Fotoclubrp

I lavori dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2021

DOLZAGO – Il club fotografico “Ricerca & Proposta” di Dolzago organizza il 1° concorso fotografico nazionale “Fotoclubrp”. La partecipazione è aperta a tu i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vacano, senza distinzione fra dilettanti e

professionisti ed è valido per la statistica Uif (patrocinio n° LC-01/2021). Sono esclusi dalla partecipazione: i membri della giuria, i soci del club fotografico “Ricerca & Proposta” e tutti coloro che hanno affinità di parentela con essi.

Il concorso è per fotografie digitali con cui è possibile partecipare con un massimo di 4 immagini in bianco/nero e/o a colori per ogni tema:

Tema A: “Paesaggio” (Landscape)

Tema B: “Libero B&N e Colore”

Le opere dovranno essere possibilmente inedite ed è ammesso un moderato uso del ritocco fotografico (livelli, curve, saturazione, contrasto, ecc.). La giuria farà attenzione favorevolmente alle opere che non sono il risultato di esagerate ed esasperate operazioni di computergrafica. Non sono ammessi fotomontaggi (nel dubbio la Giuria può richiedere lo scatto originale raw).

I lavori dovranno essere inviati esclusivamente per mezzo di posta elettronica tramite Wetransfer all’indirizzo: fotoclubrpdolzago@gmail.com. I files inviati devono avere la massima risoluzione in formato jpg con lato lungo 1920 pixel e 300 dpi. Non verranno accettate fotografie con loghi, marchi, firme, cornici, segni distintivi di qualsiasi genere, dovranno essere accompagnati, dalla scheda di partecipazione, compilata in tue le sue parti e sottoscritta, completa dall’attestazione del versamento della quota di partecipazione (pena l’esclusione dal concorso).

I files inviati dovranno essere nomina con le prime 3 lettere del cognome, le prime 3 del nome, lettera del tema A o B, n° file da 1 a 4 e titolo dell’opera (Es. BIANCHI MARIO – TEMA A – 3° FOTO – TRE CIME = BIAMARA3TRECIME). I lavori dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2021. La quota di partecipazione e fissata in € 16,00 (€ 14,00 per gli associati UIF e FIAF) per la partecipazione a entrambi i temi, da effettuarsi con pagamento Paypal (preferito) al club fotografico “Ricerca & Proposta” alla mail: fotoclubrpdolzago@gmail.com, causale “Concorso FOTOCLUBRP 2021” o in alternava su PostePay n°4023 6010 0191 5503 intestata a Caldarella Antonino.

Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto stabilito dall’art.4 D.Lgs 196/03 ed è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto d’uso delle immagini da parte del gruppo fotografico organizzatore dell’evento e degli eventuali sponsor coinvolti nel concorso, finalizzata al contatto dei partecipanti per tutte le operazioni di comunicazione dei risulta del concorso attuale ed eventi futuri.

I soggetti sopra cita hanno il diritto di utilizzare in forma gratuita le immagini pervenute al concorso per ogni uso interno, per pubblicazioni su: calendari, depliant pubblicitari, siti internet e/o su suppor digitali (CD-DVD), esposizioni, proiezioni, ogni qualvolta gli organizzatori e/o gli sponsor lo ritengano necessario, citando sempre l’autore. Per usi diversi da quanto sopra elencato, gli organizzatori dovranno richiedere esplicitamente il consenso degli autori. Con la partecipazione al concorso, l’autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne assicura espressamente la paternità e la sua esclusiva proprietà.

La giuria

La giuria, sarà composta dagli esperti di seguito elenca si fa riserva per eventuali sostituzioni causate da assenze giustificate.

Farina Luigi Presidente del FC “Ricerca & Proposta” Socio e Delegato Provinciale FIAF

Galbusera Roberto Fotografo Professionista

Barrea Antonio Fotoamatore di Carpi (MO)

Caldarella Antonino Rappresentante FC “Ricerca & Proposta e Socio UIF

Perucchini Marna Fotoamatore “Foto Club Lario Malgrate” e Socio UIF

Sironi Anna Rita Fotoamatore

*(i soci del Club Fotografico “Ricerca & Proposta” potranno assistere ai lavori della giuria)

La valutazione delle opere

Ogni membro della giuria assegnerà ad ogni foto dei concorrenti una valutazione da 1 a 5 punti in merito ai seguenti criteri:

Pertinenza al Tema,

Composizione

Emozionerà

*In caso di parità il Presidente avrà a disposizione 1 punto bonus.

Premi

Tema A

1° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo ORO + Buono Sconto €100 reparto Oca (offerto da RCEFoto Lainate)

2° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Argento + Buono Sconto 30% sul sito rockexperience.it (offerto da RockExperience)

3° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Bronzo + Buono Sconto €25 (offerto da FotoColombo)

1° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo ORO + Buono Sconto €100 reparto Oca (offerto da RCEFoto Lainate) 2° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Argento + Buono Sconto 30% sul sito rockexperience.it (offerto da RockExperience) 3° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Bronzo + Buono Sconto €25 (offerto da FotoColombo) Tema B

1° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo ORO + Buono Sconto €100 oca/fotocamera dal catalogo USATO online (offerto da RCEFoto Lainate)

2° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Argento + Buono Sconto 30% sul sito rockexperience.it (offerto da RockExperience)

3° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Bronzo + Buono Sconto €25 (offerto da FotoColombo)

1° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo ORO + Buono Sconto €100 oca/fotocamera dal catalogo USATO online (offerto da RCEFoto Lainate) 2° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Argento + Buono Sconto 30% sul sito rockexperience.it (offerto da RockExperience) 3° classificato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Bronzo + Buono Sconto €25 (offerto da FotoColombo) Premio donna

Miglior DONNA classificata – Attestato di Merito + Cofanetto Prodotti (offerto da “PharmaLifeResearch”)

Miglior Donna UNDER 40 – Attestato di Merito + Cofanetto Prodotti (offerto da “PharmaLifeResearch”)

Miglior Donna OVER 40 – Attestato di Merito + Cofanetto Prodotti (offerto da “PharmaLifeResearch”)

Miglior DONNA classificata – Attestato di Merito + Cofanetto Prodotti (offerto da “PharmaLifeResearch”) Miglior Donna UNDER 40 – Attestato di Merito + Cofanetto Prodotti (offerto da “PharmaLifeResearch”) Miglior Donna OVER 40 – Attestato di Merito + Cofanetto Prodotti (offerto da “PharmaLifeResearch”) Foto Segnalate

Le foto segnalate riceveranno “Attestato di Merito” + Buono Sconto 30% sul sito rockexperience.it (offerto da RockExperience)

(verranno segnalate la miglior foto di: montagna, sport, macro e bianco/nero)

Eventuali altri premi saranno messi a disposizione della giuria per la loro assegnazione. I premi non sono cumulabili. I premi non ritirati saranno invia con pacco postale, in questo caso gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimento e/o danni durante il trasporto. Tue le opere ammesse e premiate saranno proiettate il giorno della premiazione (da definire). I risulta definivi saranno inviati ai partecipanti e saranno in visione sul sito: www.uif-net.com e www.fotoclubrp.com La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento.

Calendario

Termine presentazione opere 31 Gennaio 2021

Riunione Giuria 12-13 Febbraio 2021

Comunicazione risulta 21 Febbraio 2021

Pubblicazione sul sito UIF 22 Febbraio 2021

La premiazione si terrà presso luogo e data da definire (la data verrà comunicata al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19)

Info

fotoclubrpdolzago@gmail.com

Antonino Caldarella 333 6433293