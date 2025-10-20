Dolzago. Presentazione libro “Stato mafia. La guerra dei trent’anni” di Stefano Baudino

Una serata dedicata a legalità, impegno civico e mafia

Appuntamento a sabato 25 ottobre alle 21

DOLZAGO – In collaborazione con Libera Lecco e Avviso Pubblico, l’Associazione Schierarsi – Gruppo di Lecco organizza la presentazione dell’ultimo libro del giornalista e scrittore Stefano Baudino, “Stato mafia. La guerra dei trent’anni”, scritto insieme a Heiner Koning, con la prefazione di Antonio Ingroia e Gian Carlo Caselli, edito da Paper First – casa editrice del Fatto Quotidiano. L’evento si terrà sabato 25 ottobre alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Dolzago.

Alla serata sarà presente l’autore, Stefano Baudino, recentemente insignito del prestigioso Premio Internazionale Joe Petrosino, dedicato al leggendario investigatore antimafia italo-americano del Dipartimento di Polizia di New York.

Il riconoscimento gli è stato conferito “per il coraggio e la lungimiranza nell’azione di disvelamento della verità, anche di fronte a personaggi insospettabili coinvolti in affari con la criminalità organizzata, finalizzando ogni sforzo ad alimentare nella società civile il senso dello Stato e lo spirito di autentico servizio verso le Istituzioni”.

“Schierarsi è un’associazione culturale nata con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e gruppi nella costruzione di proposte e progetti a beneficio del Paese – proseguono dall’Associazione – Il nome dell’associazione non è casuale: viviamo in un periodo storico caratterizzato da grande conformismo, ed è proprio questo il momento di assumere posizioni chiare su questioni nazionali e globali. Parole come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata costituiscono il cuore delle iniziative e delle azioni promosse dall’Associazione Schierarsi”.

Alla serata parteciperà Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, un’associazione di enti locali e regioni impegnata nella prevenzione e nel contrasto delle mafie e della corruzione in Italia.

La rete promuove la cultura della legalità e della trasparenza attraverso la formazione di amministratori locali e del personale della pubblica amministrazione, l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e la diffusione di buone pratiche. Parteciperà anche Antonia Giovenzana, che presenterà i progetti passati, in corso e futuri dell’associazione “Libera Lecco”.

Infine, in collegamento interverrà Carlotta Graziani, socia fondatrice e responsabile nazionale dei gruppi di lavoro dell’associazione.