Domenica lo show cooking di LuCake all’Oasi Galbusera Bianca

Prima tappa del tour promozionale del suo primo libro di ricette

“Sarà un’emozione incontrare per la prima volta i miei lettori”

LECCO – Domenica 21 novembre, a partire dalle ore 17, il celebre pasticcere lecchese Luca “LuCake” Perego effettuerà uno show cooking gratuito. L’occasione è la prima tappa del tour promozionale del primo libro di ricette del giovane pasticcere – “LuCake. Il mio manuale di pasticceria per tutti” – uscito il 16 novembre per Mondadori.

Luca Perego è noto a livello nazionale per aver avuto la possibilità di condurre “Il folletto delle torte” su Alice Tv e per varie “ospitate” in canali televisivi nazionali.

A livello social può contare su un ampio seguito di persone – 300000 follower su Instagram – che ascoltano i suoi consigli di pasticcere.

L’evento è intitolato “A merenda con LuCake” e si svolgerà presso l’Oasi Galbusera bianca a La Valletta Brianza. Durante lo show cooking Luca preparerà una ricetta tratta dal libro, a cui seguirà la presentazione dello stesso e le classica sessione di domande, con firmacopie finale. L’incontro sarà il primo di una serie, a cadenza settimanale, fino a Natale.

“Mi fa molto piacere iniziare nel mio territorio, un evento che dà il via a un tour in varie città d’Italia nei prossimo week end – dichiara Luca Perego – sono emozionato all’idea che il mio libro possa essere nelle cucine di molte persone e sarà meraviglioso incontrarle e confrontarmi con loro, avere dei feedback di quello che pensano del libro e dei suoi contenuti”.

La prenotazione allo show cooking è obbligatoria, fino a esaurimento posti, inviando un’email a prenotazioni@oasigalbuserabianca.it. L’evento è gratuito.