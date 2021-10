Tre serate concerto in programma a novembre tra Dolzago e Oggiono

Iscrizioni al contest musicale entro il 23 ottobre prossimo

DOLZAGO – “Dylaniati di tutto il mondo unitevi”, un invito rivolto a tutti gli appassionati di Bob Dylan. Dolzago e Oggiono, proprio grazie alla grande passione per la musica del sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi, ospiteranno un contest musicale dedicato al grandissimo cantautore e musicista americano .

Sabato 6, sabato 20 e sabato 27 novembre, con il patrocinio dei comuni di Dolzago e Oggiono, è in programma un suggestivo evento live contest dedicato: “Hai una band, un’armonica, una chitarra acustica o elettrica… dai un occhio al link e se ti va dai la tua adesione da musicista oppure come gruppo”.

Oltre ai partecipanti, ogni serata sarà conclusa da ospiti importanti con una session collettiva: “Se ami Bob Dylan non puoi mancare, partecipa all’evento suddiviso in tre serate concerto”. Al contest possono iscriversi un massimo di 16 artisti, ogni artista potrà portare un solo brano per le selezioni e due brani ciascuno per la finale. Per le band non c’è nessun limite sul numero di partecipanti.

Sabato 6 novembre serata di selezione a Dolzago (salone dell’oratorio)

serata di selezione a Dolzago (salone dell’oratorio) Sabato 20 novembre serata di selezione a Oggiono (aula magna scuole medie)

serata di selezione a Oggiono (aula magna scuole medie) Sabato 27 novembre serata finale al PalaBachelet di Oggiono

L’ingresso è gratuito, chi vuole partecipare può collegarsi al seguente link: https://forms.gle/tsNZ2mhVnXExynbZ7.