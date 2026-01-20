Fumetti e disabilità: Centometri Edizioni racconta lo sport come inclusione

Presentato il fumetto “Ritmo invisibile” di Vidali

Il tema della disabilità attraverso la capoeira

SIRONE – Raccontare lo sport come strumento di inclusione e crescita personale, dando voce a chi vive la disabilità nella quotidianità. É l’obiettivo di Centometri Edizioni, casa editrice indipendente con sede a Sirone, che ha annunciato l’uscita di “Ritmo invisibile – il jogo della capoeira”, fumetto firmato da Luca Vidali, fumettista e capoeirista.

Il volume, già disponibile in pre-order e in uscita il 2 febbraio, affronta una domanda centrale: cosa significa fare sport quando si ha una disabilità? A rispondere è la storia di Aurora, una ragazzina cieca che cerca il proprio nel mondo e rifiuta di essere definita esclusivamente dalla sua condizione.

Attraverso la fiction, Vidali porta il lettore all’interno dalla capoeira, disciplina fatta di movimento, musica, relazione e gioco. Nella roda, Aurora scopre uno spazio in cui mettersi alla prova, affrontare ostacoli, stringere amicizie e imparare ad accettare i propri limiti senza rinunciare all’autonomia. Il fumetto sottolinea un messaggio chiave: l’aiuto è importante, ma deve arrivare quando necessario, non essere imposto a priori.

Pensato per la fascia 9+, “Ritmo invisibile” utilizza il font ad alta leggibilità EasyReading, confermando l’attenzione dell’editore verso l’accessibilità. Le produzioni di Centometri Edizioni sono infatti dedicate a fumetti che intrecciano sport, inclusione e crescita personale, con uno sguardo attento ai giovani lettori.