Galbiate. Riprende la rassegna “I colori del cinema” con 32 pellicole in programma

Confermate le proiezioni serali e il consueto appuntamento pomeridiano del giovedì

Ingresso provvisorio attivo dall’oratorio di via Cantù per i lavori in Largo Indipendenza

GALBIATE – Dopo una breve pausa estiva, l’attività del Cardinal Ferrari di Galbiate è pronta a ripartire con l’inizio del cineforum “I colori del cinema”. La rassegna parte il 25 settembre e ci sono in programma bene 32 film.

Non cambia la formula collaudata della rassegna, con appuntamento alle ore 21 al venerdì, lunedì e giovedì, giorno questo che prevede anche la proiezione pomeridiana alle ore 15. E non cambia l’ospite più atteso e ormai amico della sala, presente in questa prima parte al venerdì sera: il giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi. Il critico appena tornato dalla Mostra del cinema di Venezia sarà pronto di volta in volta ad accompagnare il pubblico presentando e commentando i film.

Il cartellone iniziale prevede sei appuntamenti imperdibili:

25 settembre, 28 settembre e 1 ottobre: REBUILDING , con protagonista Josh O’Connor, ultimo erede di una famiglia di cowboy del Colorado che perde il suo ranch e si ritrova a vivere in una roulotte, imparando a ricostruire la propria vita.

2 ottobre, 5 ottobre e 8 ottobre: YELLOW LETTERS , vincitore dell’Orso d’oro all’ultimo festival di Berlino, un film che racconta molto della Turchia contemporanea e del controllo statale che colpisce una coppia di artisti politicamente impegnati.

9 ottobre, 12 ottobre e 15 ottobre: NO GOOD MAN , ambientato a Kabul dove incombe la drammatica minaccia del regime talebano, con protagonista una operatrice televisiva che si scontra con una complessa realtà anche sentimentale.

16 ottobre, 19 ottobre e 22 ottobre: SERPENTI , pellicola di Roberto De Paolis acclamata dalla critica al festival del Lido, che racconta di un uomo il quale, dopo aver ucciso la moglie, decide di costituirsi ma si ritrova in un paradosso kafkiano tra poliziotti distratti e cavilli burocratici.

23 ottobre, 26 ottobre e 29 ottobre: CALLE MALAGA , la storia di una donna spagnola che vive da sola a Tangeri e fa di tutto per non vendere la propria casa come vorrebbe la figlia arrivata da Madrid, riuscendo a ritrovare lungo il percorso l’amore e il desiderio.

30 ottobre, 2 novembre e 5 novembre: I FIGLI DELLA SCIMMIA, premio Orizzonti per il miglior attore a Riccardo Scamarcio, una pellicola di Tommaso Landucci che racconta con delicatezza e profondità le difficoltà genitoriali legate al mondo della disabilità.

Il costo dell’abbonamento intero per i 32 film è fissato a 96 euro, mentre l’entrata singola costa 6 euro (5 euro per la proiezione del giovedì pomeriggio). Abbonamenti e biglietti sono acquistabili online con la possibilità per gli abbonati di prenotare il posto sul sito www.cferrari.it.

Si segnala infine che, a causa di lavori di riqualificazione antistanti la biglietteria in Largo Indipendenza, l’entrata al cinema dovrà essere effettuata provvisoriamente dall’oratorio di Via Cantù. Pochi passi e un piccolo disagio che si protrarrà per un paio di mesi, perché l’impegno è per gli spettatori un segno tangibile di miglioramento continuo della sala.