Garbagnate Monastero. Lidia Laudani presenta il romanzo “Un’altra vita”

Un incontro di riflessione e speranza

Appuntamento a venerdì 7 marzo

GARBAGNATE MONASTERO – La Biblioteca di Garbagnate Monastero ospiterà l’incontro con Lidia Laudani, che presenterà il suo romanzo “Un’altra vita”. Un’opera che racconta una storia di dolore e resilienza, affrontando senza paura temi complessi come la violenza psicologica e fisica. Al contempo, il libro parla di come, alla fine, nessuna ferita sia così profonda da impedie di rialzarsi e ricominciare.

“La protagonista del romanzo è Beatrice Pascal, una donna che vive l’inferno della violenza, dalle sue forme più cruente a quelle più moderne, come lo stalking e il revenge porn. Ma ‘Un’altra vita’ non è solo una storia di sofferenza. È un invito a non smettere mai di cercare la luce, anche nei momenti più bui. È una chiamata a ritrovare se stessi, a riscoprire il coraggio di ricominciare e a prendere in mano la propria vita, nonostante tutto” spiegano gli organizzatori dell’incontro.

La scrittrice Lidia Laudani sottolinea: “In ogni esperienza dolorosa, esiste sempre una possibilità di riscatto. E, per quanto le cicatrici possano sembrare indelebili, il cuore ha la forza di guarire. È un messaggio che invita a guardare la realtà in faccia senza paura, a non voltare lo sguardo di fronte a ciò che accade intorno a noi, a trovare il coraggio di ascoltare e agire, per costruire un mondo in cui nessuno debba sentirsi invisibile”.

“L’incontro con l’autrice non sarà solo un’opportunità per parlare di un libro, ma anche un momento di riflessione su cosa significhi davvero vivere in una società che rispetti e protegga la dignità di ogni individuo. Un evento che, ne sono certo, ci lascerà qualcosa dentro, qualcosa che ci farà riflettere, renderci più consapevoli e, forse, sentirci un po’ più vivi” concludono gli organizzatori dell’incontro.

L’appuntamento è in programma per venerdì 7 marzo alle ore 20:30.

L’ingresso è gratuito