Gruppo Cultura di Dolzago. “Dante e il Giubileo”, un viaggio tra storia e Commedia con Claudia Crevenna

Aneddoti, curiosità e riflessioni sul Giubileo e il viaggio ultraterreno del poeta

Appuntamento a sabato 29 novembre alle 21 nella Sala Consiliare di Dolzago

DOLZAGO – L’incontro “Dante e il Giubileo”, organizzato dal Gruppo Cultura di Dolzago, è in programma sabato 29 novembre alle ore 21 nella Sala Consiliare di Dolzago. La relatrice della serata sarà la professoressa Claudia Crevenna, docente al Liceo Agnesi di Merate, dottore di ricerca sulla Divina Commedia e premiata a livello nazionale per la sua tesi dantesca, oltre che divulgatrice appassionata.

Crevenna propone un “Dante pop”, un approccio rigoroso ma accessibile, che intreccia aneddoti, curiosità erudite e leggerezza narrativa, rendendo la letteratura un bene comune capace di diffondere pensiero critico, bellezza e gioia.

Con un linguaggio chiaro e coinvolgente, la professoressa guiderà il pubblico in un viaggio tra storia e letteratura, mettendo in dialogo il primo Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII nel 1300 con l’itinerario ultraterreno narrato da Dante nella Commedia. “Non si tratta di una coincidenza – spiegano gli organizzatori – il 1300 è infatti sia l’anno del primo Giubileo universale ordinario, sia quello in cui si svolge il viaggio del poeta. Una circostanza speciale, in cui due grandi protagonisti della storia politica, ecclesiastica, sociale e letteraria d’Italia sembrano, in un certo senso, confrontarsi tra loro”.

L’incontro, pensato per un pubblico non specialistico ma dal contenuto rigoroso, esplorerà: il contesto del Giubileo del 1300 e la sua risonanza nell’opera dantesca; quanto la Commedia risenta dell’indizione dell’anno santo da parte di Bonifacio VIII; il giudizio di Dante sul ruolo della Chiesa e sul potere papale; il rapporto complesso tra Dante e la figura storica di papa Bonifacio VIII; la dimensione “pellegrina” del viaggio dantesco come ricerca di perdono e salvezza: il pellegrinaggio per eccellenza secondo la prospettiva extra-storica della Commedia.

La serata, della durata di poco più di un’ora, sarà arricchita da immagini e slide, per garantire una fruizione vivace e accessibile a tutti.

L’evento è ad ingresso libero.