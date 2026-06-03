Il fascino della polifonia a Dolzago: torna la rassegna “Incanto di voci”

Ospite della settima edizione il Coro Calicantus di Pergine Valsugana

Appuntamento domenica 7 giugno nella chiesa di Santa Maria Assunta

DOLZAGO – Il fascino della polifonia torna protagonista a Dolzago con la settima edizione della rassegna corale “Incanto di voci”, in programma domenica 7 giugno alle 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale locale, organizzato dal Gruppo Vocale Incanto con il patrocinio del Comune di Dolzago e la collaborazione della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà il Coro Calicantus di Pergine Valsugana, formazione trentina riconosciuta a livello nazionale per la qualità del proprio repertorio e per un’impostazione artistica dinamica e inclusiva. Il coro riunisce cantori di diverse età ed esperienze, accomunati dall’obiettivo di un’alta espressione musicale condivisa.

Sotto la direzione del maestro Eduardo Bochicchio, il Calicantus proporrà a Dolzago un programma variegato che spazia dalla musica sacra e contemporanea ai canti tradizionali di diverse culture, fino a una sezione dedicata ai brani latinoamericani.

Ad aprire la rassegna sarà il Gruppo Vocale Incanto APS di Dolzago, fondato nel 2007 dal maestro Emilio Piffaretti. Il coro ospitante proporrà un repertorio ampio che va dal canto gregoriano alla polifonia moderna, includendo anche sperimentazioni sul repertorio medievale.