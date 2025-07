Il Lions Club Castello Brianza Laghi propone un recital tra lirica e musical

Concerto teatrale a Oggiono per il 150° del Teatro Garnier e il restauro del Polittico di Marco d’Oggiono

L’iniziativa si terrà giovedì 10 luglio alle ore 21

OGGIONO – Il Lions Club Castello Brianza Laghi promuove il recital teatrale e musicale dal vivo “Una notte all’opera”, un appuntamento culturale di grande suggestione realizzato con il contributo della Fondazione Novatex, di BCC Credito Cooperativo Valle del Lambro, di Assicurazioni Generali – filiale di Oggiono e di Cattaneo Grafiche. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con don Maurizio Mottadelli e la Comunità Pastorale San Giovanni Battista di Oggiono, con il patrocinio della Città di Oggiono.

Sul palco si esibirà il trio “Le Carillon Persan”, composto per l’occasione da Chiara Amati (soprano), Stefano Ligoratti (pianoforte) e Matilda Colliard (violoncello). Il programma musicale propone celebri brani della tradizione lirica e del musical, componendo la colonna sonora di una narrazione ispirata al 150° anniversario del Teatro dell’Opera Garnier di Parigi, celebrato quest’anno. Un racconto che esplora le molteplici sfumature e sensibilità delle arti dal vivo.

Chiara Amati, oggionese, è un’artista eclettica: diplomata in canto lirico e corno francese presso i Conservatori di Piacenza e Milano, è anche attrice plurilingue. Debutta a soli 11 anni al Teatro del Casinò di Sanremo e si esibisce in numerosi teatri italiani in produzioni operistiche, commedie musicali e concerti da solista.

Amati Ha partecipato al Summer Festival del Thessaloniki Theatre in Grecia con un repertorio swing e tango, ha cantato con la band di Lino Patruno al Roma Jazz Festival ed è stata protagonista dei Concerti Disney in tutta Italia, accompagnata dall’Orchestra Milano Classica. Ha prestato la voce per la colonna sonora del film L’Anima Salva e attualmente svolge un’intensa attività concertistica, spaziando tra il repertorio lirico e crossover.

Stefano Ligoratti è considerato uno dei più brillanti talenti formatisi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove ha completato l’intero percorso accademico diplomandosi con il massimo dei voti in Pianoforte, Organo, Clavicembalo, Direzione d’orchestra e Composizione. Artista poliedrico, si esibisce regolarmente come pianista solista, camerista e direttore d’orchestra. Dal 2019 è pianista ufficiale de I Solisti di Milano Classica e, dal 2024, docente di Lettura della partitura presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

Inoltre, Matilda Colliard si è avvicinata allo studio del violoncello all’età di quattro anni, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Novara. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui “l’International Music Competition Grand Prize Virtuoso”, si è esibita nella prestigiosa Elgar Room della Royal Albert Hall di Londra in occasione della cerimonia di premiazione. Con la registrazione integrale delle Suites di J. S. Bach, ha raggiunto un traguardo significativo, diventando la prima violoncellista italiana a incidere l’intera opera, pietra miliare del repertorio per violoncello.

“Ringrazio don Maurizio Mottadelli, l’Amministrazione comunale nella persona della sindaca Chiara Narciso, e tutti i nostri sponsor – dichiara Marina Balossi, neoeletta presidente del sodalizio lionistico oggionese – per averci permesso anche quest’anno di promuovere un evento che per il nostro Club è diventato un appuntamento tradizionale nel corso del quale vogliamo omaggiare la Città di Oggiono e gli oggionesi”.

“Il ricavato della serata sarà devoluto alla raccolta fondi coordinata dall’Associazione ARCAO per il progetto presentato e portato avanti dalla Parrocchia San Giovanni Battista per il restauro del Polittico di Marco d’Oggiono” conclude Balossi.

L’iniziativa si terrà giovedì 10 luglio alle ore 21 in Piazza Alta, nel cuore di Oggiono.