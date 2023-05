Itinerari etnografici: suggestiva passeggiata al Parco Monte Barro

Appuntamento sabato 27, alle 15, a Villa Bertarelli a Galbiate

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 26

GALBIATE – Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza propone una passeggiata a partecipazione gratuita nel Parco Monte Barro. Con partenza da Galbiate si percorrerà la strada che conduce, in un km di percorso facile, alla sede del museo a Camporeso.

Chi prenderà parte alla camminata, in programma per sabato 27 maggio alle 15.00, potrà conoscere una serie di aspetti significativi della vita collettiva delle generazioni passate, vissute nel territorio che ospita il museo ma più in generale nella Brianza collinare.

Questo itinerario si definisce come “etnografico” in quanto si basa sulle interviste e sulle testimonianze raccolte dalle ricercatrici e dai ricercatori del museo etnografico, che hanno incontrato varie persone cresciute nella frazione di Camporeso e in particolare negli spazi che ospitano dal 2003 il MEAB, prima che l’edificio diventasse un museo.

Attività produttive, momenti di svago, aspetti della vegetazione e del paesaggio, elementi di religiosità popolare, relazioni sociali, trasformazioni storiche intervenute nella vita della comunità locale: questi sono gli argomenti di cui parleranno le guide nel corso della passeggiata prima del tramonto. Seguirà una breve visita al museo.

Appuntamento per tutti alle ore 15.00 a Villa Bertarelli a Galbiate davanti alla sede Parco Monte Barro.

Al termine dell’escursione è previsto un aperitivo gratuito per tutti nel borgo di Camporeso.

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 26 maggio telefonando al numero 347.8531367 (anche WhatsApp) oppure scrivendo a educazione@eliante.it.

In caso di maltempo l’uscita sarà rinviata a un’altra data che sarà comunicata ai partecipanti iscritti.

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto Circondati dalla bellezza, con il sostegno di Lario reti holding e Fondazione Comunitaria Lecchese sul fondo “Sviluppo del territorio provinciale Lecchese. Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale”.