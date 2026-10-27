L’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza, gli appuntamenti autunnali nell’Oggionese

“Escape Tour” e visite ai siti religioni: novembre si apre con l’Antico Percorso di fede dell’Alta brianza

La cooperativa Liberi Sogni continua con le iniziative autunnali per la valorizzazione dei siti religiosi dell’Oggionese

OGGIONO- L’autunno continua con le iniziative organizzate dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni all’interno del progetto “Antico percorso di fede dell’Alta Brianza” cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.

Sarà possibile visitare gli antichi siti religiosi del territorio che saranno arricchiti dalla presenza delle opere realizzate dai giovani artisti vincitori del concorso “7 santi per 7 chiese” che aveva l’obiettivo di valorizzare le storie dei santi patroni appartenenti alla tradizione.

Ci sarà poi la possibilità di partecipare all’Escape Tour “Alla ricerca del Diamante Rosa”: un percorso multimediale che immergerà i partecipanti nelle storie antiche del territorio attraverso enigmi da risolvere.

Con la possibilità di completare il percorso in giorni diversi, sarà possibile iniziare l’itinerario da una delle cinque chiese dell’Antico percorso di fede: San Lorenzo di Brianzola, Santi Giacomo e Filippo di Ello, San Giorgio di Annone, San Lorenzo di Oggiono, Battistero di San Giovanni Battista di Oggiono.

Il contributo per partecipare all’Escape Tour è di 5€. I partecipanti riceveranno un kit di gioco munito di carte narranti e mappa per poter risolvere il mistero del contadino Giacomo. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito: https://www.arcao.it/escape-tour

Oltre all’opportunità di partecipare all’Escape Tour, l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza darà la possibilità di visitare i siti religiosi della tradizione grazie a delle aperture straordinarie domenicali previste: