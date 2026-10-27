L’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza, gli appuntamenti autunnali nell’Oggionese

“Escape Tour” e visite ai siti religioni: novembre si apre con l’Antico Percorso di fede dell’Alta brianza
La cooperativa Liberi Sogni continua con le iniziative autunnali per la valorizzazione dei siti religiosi dell’Oggionese
OGGIONO- L’autunno continua con le iniziative organizzate dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni all’interno del progetto “Antico percorso di fede dell’Alta Brianza” cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.
Sarà possibile visitare gli antichi siti religiosi del territorio che saranno arricchiti dalla presenza delle opere realizzate dai giovani artisti vincitori del concorso “7 santi per 7 chiese” che aveva l’obiettivo di valorizzare le storie dei santi patroni appartenenti alla tradizione.
Ci sarà poi la possibilità di partecipare all’Escape Tour “Alla ricerca del Diamante Rosa”: un percorso multimediale che immergerà i partecipanti nelle storie antiche del territorio attraverso enigmi da risolvere.
Con la possibilità di completare il percorso in giorni diversi, sarà possibile iniziare l’itinerario da una delle cinque chiese dell’Antico percorso di fede: San Lorenzo di Brianzola, Santi Giacomo e Filippo di Ello, San Giorgio di Annone, San Lorenzo di Oggiono, Battistero di San Giovanni Battista di Oggiono.
Il contributo per partecipare all’Escape Tour è di 5€. I partecipanti riceveranno un kit di gioco munito di carte narranti e mappa per poter risolvere il mistero del contadino Giacomo. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito: https://www.arcao.it/escape-tour
Oltre all’opportunità di partecipare all’Escape Tour, l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza darà la possibilità di visitare i siti religiosi della tradizione grazie a delle aperture straordinarie domenicali previste:
- Castello Brianza, Chiesa di San Lorenzo di Brianzola: aperta domenica 1 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
- Ello, Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo: aperta la prima domenica 1 novembre dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Sarà possibile fare delle visite guidate a cura dei volontari. In occasione della festa dei defunti del 2 novembre la chiesa aprirà nuovamente (10:00-12:00 e 15:00-17:00) così come sabato 7 novembre (10:00-12:00)
- Annone Brianza, Chiesa di San Giorgio: aperta domenica 1 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
- Oggiono, Chiesa di San Lorenzo: aperta domencia 1 novembre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, rinnovando l’apertura con gli stessi orari anche domenica 8 novembre
- Oggiono, Chiesa di Sant’Agata, Chiesa di Sant’Eufemia e Battistero di San Giovanni Battista: aperti domenica 1 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Alle 15:00 sarà possibile partecipare ad una visita guidata presso il MUD (Museo Urbano Diffuso dove vengono conservate le opere di Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci.
- Dolzago, Chiesa di Sant’Alessandro in Cavonio: chiusa per tutto il mese di novembre
- Colle Brianza, Chiesa di San Martino a Bestetto: visitabile dall’esterno. Lungo il percorso sarà possibile sostare alla cappella del S. Rosario.
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