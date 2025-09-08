Le famiglie storiche di Molteno. Un viaggio tra genealogia, simboli e memoria

Un incontro per riscoprire la storia di Molteno attraverso le sue famiglie, tra archivi, racconti e simboli araldici

La serata si svolgerà il 25 settembre alle 20.30

MOLTENO – Un viaggio affascinante nella storia locale, tra genealogia e simboli antichi. L’Amministrazione Comunale di Molteno propone un appuntamento culturale imperdibile per tutti gli appassionati di storia e tradizioni locali: giovedì 25 settembre, alle ore 20:30, nella suggestiva cornice della sala consiliare di Villa Rosa, si terrà l’incontro “Le famiglie storiche di Molteno e lo stemma di Via Bonanomi”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il professor Carlo Preatoni e l’Associazione Genealogica Lombarda, offrirà l’occasione per riscoprire le origini e i legami profondi che uniscono il paese alle sue antiche famiglie e ai loro simboli araldici.

Relatore della serata sarà il Prof. Carlo Preatoni, esperto di genealogia e araldica con oltre trent’anni di esperienza nel campo delle ricerche familiari, svolte per conto dei principali istituti genealogico-araldici italiani.

Autore del volume “Le antiche famiglie della Brianza, dell’Alto Milanese, del Lecchese e del Basso Comasco con i loro stemmi”, Preatoni ha approfondito l’origine e la storia di oltre 500 famiglie locali, offrendo un contributo prezioso alla conoscenza del patrimonio storico e genealogico del territorio.

Il Prof. Preatoni accompagnerà i presenti in un affascinante viaggio alla scoperta della storia e delle origini di alcune tra le più antiche famiglie moltenesi. Particolare attenzione sarà dedicata a un misterioso stemma visibile in Via Bonanomi, al centro di accurate ricerche catastali che hanno permesso di avanzare un’ipotesi credibile sulla sua attribuzione originaria.

Accanto al Prof. Preatoni, sarà presente anche l’Associazione Genealogica Lombarda, impegnata nel promuovere la ricerca familiare come esperienza accessibile, coinvolgente e alla portata di tutti.

I rappresentanti dell’associazione, Antonello Tosi (Presidente), Laura Perego (Vicepresidente), Massimiliano Sana e Lara Perego (membri del direttivo), interverranno per raccontare come la genealogia stia conoscendo una crescente diffusione anche in Italia, segno di un rinnovato interesse verso le proprie radici e la memoria familiare.

“L’Associazione illustrerà come avviare una ricerca genealogica e costruire il proprio albero familiare, mostrando concretamente cosa può offrire un’indagine sulle proprie origini. Ma la genealogia non si limita a una semplice raccolta di date e nomi: è un percorso che può toccare profondamente la sfera emotiva e psicologica, offrendo spunti di riflessione personale e identitaria – continuano i coordinatori – Attraverso racconti e testimonianze, sarà messo in luce come la riscoperta delle proprie radici possa trasformarsi in un vero e proprio viaggio interiore, capace di appassionare e coinvolgere chiunque”.

L’evento rappresenta un’occasione unica per chi desidera riscoprire il proprio passato e approfondire la storia di Molteno attraverso le famiglie che ne hanno plasmato l’identità nei secoli.

Nel corso della serata verranno approfondite le origini e le vicende di alcune delle casate storiche più rappresentative del territorio, tra cui: Binda, Bosisio, Cavenaghi, Colombo, Conti, Corti, Frigerio, Fumagalli, Gerosa, Isella, Maggioni, Mauri, Molteni, Redaelli, Rigamonti, Riva, Sala, Spreafico, Valsecchi e Villa.

L’ingresso è libero.