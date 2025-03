Lions Club Castello Brianza. Chiara Pasqualetti Johnson racconta Frida Kahlo

Appuntamento a giovedì 6 marzo alle 21

OGGIONO – In occasione della Festa della Donna, la giornalista Chiara Pasqualetti Johnson sarà ospite del Lions Club Castello Brianza Laghi per una serata dedicata a Frida Kahlo, una delle figure femminili più iconiche della storia dell’arte. L’incontro, con ingresso gratuito, si terrà giovedì 6 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium dell’ICS Marco d’Oggiono a Oggiono, ed è patrocinato dall’Amministrazione Comunale.

Chiara Pasqualetti Johnson, autrice del libro “Frida. Donna, artista, icona”, guiderà i partecipanti in un affascinante percorso narrativo che, arricchito da una selezionata documentazione fotografica, esplorerà come le emozioni più intime e i dolori più nascosti di Frida Kahlo siano stati il motore di una straordinaria creatività artistica. Un’arte che ha trasformato la pittrice messicana in un simbolo non solo di una pittura innovativa e moderna, ma soprattutto di una Donna d’avanguardia.

Nel 2021, Chiara Pasqualetti Johnson è stata inclusa da Forbes Italia nella lista delle 100 Wonder Women dell’anno, un riconoscimento per le donne di successo unite da una leadership e creatività straordinarie.

“Come Lions – spiega Valter Sala, presidente dei Lions di Oggiono – dal 2018, attraverso il Comitato New Voices, siamo impegnati a promuovere il ruolo delle donne, sia come membri attivi della società che come leader, all’interno della nostra associazione. La figura di Frida Kahlo, con il suo tormentato ma profondo legame artistico e affettivo con Diego Rivera, rappresenta un esempio straordinario di dialogo culturale, di condivisione sociale e di complicità affettiva, qualità uniche che le donne sanno esprimere con intensità”.