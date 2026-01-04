Luoghi di Fede dell’Alta Brianza: le aperture straordinarie di gennaio

Riprendono gli eventi tra Annone, Oggiono e Ello

Si parte domenica 4 gennaio con visite e concerti

OGGIONO – L’anno nuovo mantiene le vecchie e belle abitudini: sono in arrivo per tutto il mese di gennaio 2026 diverse iniziative di valorizzazione degli importanti siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza. Nel primo weekend di gennaio e nelle settimane successive Annone, Oggiono, Ello ospiteranno infatti alcuni eventi invernali imperdibili.

Il primo appuntamento è per domenica 4 gennaio, ad Annone Brianza la Chiesa di San Giorgio sarà aperta dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00, con visite guidate alla scoperta del magnifico polittico di Anversa a cura degli Amici di San Giorgio.

Sempre ad Annone, sabato 17 gennaio ci sarà uno spettacolo di raccolta fondi presso l’oratorio sito in via san Giorgio 7. Dalle 20:30, per grandi e piccini, andrà in scena “Un capel pié de ball“, libero adattamento dialettale della compagnia Amici per sempre di Un cappello pieno di bugie di Antonella Zucchini.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e tutto il ricavato andrà a sostegno del progetto Antico percorso di fede-arte 2025/27. Si tratta del secondo evento di raccolta fondi del progetto di valorizzazione territoriale e culturale, dopo la cena a Castello Brianza del 21 novembre 2025 che ha riscosso un grandissimo successo.

A Ello, domenica 4 gennaio, si terrà alle 15:00 il Concerto di Natale a cura del “Coro Alpino Lecchese” nella Cappella Casa San Giuseppe, presso Piazza Chiesa Sant’Antonio. Mentre a Oggiono, martedì 6 gennaio, si terrà il tradizionale corteo dei magi organizzato dalla Pro loco, con partenza da Piazza Alta e conclusione all’interno della Chiesa parrocchiale.

Tali iniziative sono realizzate nell’ambito del progetto cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” della Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus in collaborazione con Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.