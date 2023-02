Molteno. ‘Nati per leggere’: biblioteca alla ricerca di volontari

Servono nuove leve per rimpolpare il gruppo che si dedica al progetto

L’iniziativa intende promuovere lettura ad alta voce e animate per bambini tra i 6 mesi e i 6 anni

MOLTENO – La Biblioteca di Molteno ricerca nuovi volontari per rafforzare il proprio gruppo dedicato al progetto ‘Nati per Leggere’, iniziativa pedagogica e culturale no profit promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri – ONLUS e dal Centro per la Salute del Bambino – ONLUS. L’iniziativa si prefigge di promuovere la lettura ad alta voce rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.

Per la Biblioteca di Molteno il progetto si concretizza con la proposta di letture animate, solitamente offerte una volta al mese, cui segue una piccola attività ludica o di semplice bricolage. Il tempo richiesto ai volontari per l’iniziativa va dalle 14.00 alle 16.30 circa. Ogni lettura animata è preceduta da un incontro dell’intero gruppo volontari per la pianificazione dell’evento e la scelta dei libri da leggere. Questa riunione, cui presenziano l’Assessore alla Cultura e l’operatore di Biblioteca, è comunemente indetta il sabato pomeriggio, dalle 14.00 oppure dalle 14.30, e dura al massimo un’ora.

Per ogni chiarimento o informazione è possibile contattare la Biblioteca di Molteno alla mail: biblioteca@comune.molteno.lc.it, oppure via telefono al numero 031-3573825 durante gli orari di apertura, il martedì e il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e il mercoledì mattina dalle 8.00 alle 12.00.