Dopo la “Degustazione con il produttore” arriva “Il duello”

Una serata all’insegna del vino calabrese

MOLTENO – L’Amministrazione Comunale di Molteno, in collaborazione con Atelier DiVino, presenta il nuovo appuntamento della rassegna “Viaggio alla scoperta del vino“. L’evento, dal titolo “Il duello“, si terrà venerdì 14 ottobre alle 20 presso la Sala Consiliare del Comune di Molteno, in Via San Giorgio 1.

La serata fa seguito al successo della precedente tappa, che si è tenuta lo scorso 8 ottobre, e propone il confronto tra due grandi vignaioli, i loro stili e le loro filosofie; il tutto all’insegna del vino calabrese. L’evento include l’assaggio di sei vini, di cui due bianchi, due rossi e due rosati, abbinati a vari piatti.

Atelier DiVino è un progetto ambizioso e innovativo che nasce dalla collaborazione tra il suo ideatore e fondatore, Matteo Brembilla, e il sommelier Simone Panzeri. L’iniziativa combina un’e-commerce attenta, selezionata ed esclusiva di piccoli ed eccellenti produttori di vino, birra e distillati, alla voglia di far conoscere il mondo dell’enologia e della sommellerie. Atelier DiVino propone vari percorsi didattici privati e di gruppo, contenuti divulgativi tramite le sue pagine social, degustazioni di ogni tipologia, masterclass, visite guidate nelle cantine con i produttori e molto altro.

La quota di partecipazione alla serata è di €40 a persona. Per le prenotazioni e per maggiori informazioni, rivolgersi ai seguenti contatti: