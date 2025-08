Molteno. Terzo appuntamento GIS con il balletto di William Forsythe

L’iniziativa si svolgerà al Teatro alla Scala di Milano

Appuntamento a giovedì 13 novembre

MOLTENO – L’Amministrazione Comunale di Molteno annuncia il terzo appuntamento per l’attività del GIS – Gruppo Interesse Scala. L’iniziativa, rivolta a tutti gli appassionati di musica e danza, propone per giovedì 13 novembre, alle ore 20, lo spettacolo di balletto “Serata William Forsythe. The Blake Works”, in programma al prestigioso Teatro alla Scala di Milano.

A coronamento del percorso di esplorazione nel mondo musicale di James Blake, avviato nel 2016, William Forsythe ha affidato nel 2023 al Balletto del Teatro alla Scala la prima versione completa di questo progetto: una serata nuova e originale che riunisce le sue più recenti creazioni, concepite come una suite di balletti costruiti sulla musica del vibrante compositore britannico. Con il titolo definitivo The Blake Works, tornano ora in scena alla Scala le raffinate architetture coreografiche di Prologue, The Barre Project e Blake Works I, interpretate dal Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

I posti disponibili sono limitati e la quota di partecipazione varia in base alla posizione, tra platea e palco. Per lo spettacolo in programma sono stati riservati 20 posti complessivi, così suddivisi: 16 in palco e 4 in platea, con la seguente disposizione: palco (sei posti da 50 euro, quattro da 40 euro, uno da 26 euro e cinque da 16 euro. Due palchi sono composti da due posti da 50 euro, due da 40 euro, 2 da 16 euro; il terzo palco è composto da due posti da 50 euro, uno da 26 euro e uno da 16 euro); platea (due posti da 50 euro e due da 40 euro).

La quota non comprende il costo del trasporto, la cui adesione è obbligatoria. L’importo verrà comunicato successivamente, in base al numero effettivo di iscrizioni. L’iniziativa sarà confermata solo al completamento dei posti all’interno dei singoli palchi.

Il termine per le iscrizioni è fissato alle ore 17 di sabato 13 settembre. In caso di conferma, il versamento delle quote dovrà avvenire tra il 16 settembre e l’11 ottobre.

È necessaria la prenotazione alla seguente mail: biblioteca@comune.molteno.lc.it