Musica e solidarietà a Campsirago: concerto del Fuorimodo Trio dedicato a Stefano Bresciani

Giovedì 12 marzo dalle 19 l’appuntamento con il primo evento primaverile del Jazz Cafè

L’ingresso è libero e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giulia Cecchettin

COLLE BRIANZA – Riparte giovedì 12 marzo il Jazz Cafè di Campsirago Residenza, che inaugura la stagione primaverile con una serata dedicata all’attore e regista Stefano Bresciani. L’appuntamento, dal titolo “Chi tien la porta verta, no resta mai solo!”, si terrà a partire dalle ore 19 nella sede di Campsirago Residenza, in via San Bernardo 5, nella frazione di Campsirago.

La serata prevede momenti di ascolto musicale e un concerto dal vivo, con ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Giulia Cecchettin.

Il Jazz Cafè aprirà alle 19 con l’ascolto condiviso di vinili attraverso un impianto audio installato dal batterista e ingegnere del suono giapponese Nori Tanaka. Alle 21 è invece in programma il concerto del Fuorimodo Trio, formazione acustica composta da Clara Zucchetti (vibrafono, percussioni e voce), Giulia Larghi (violino e mandolino) e Franco Parravicini (chitarre e basso elettrico).

Il trio proporrà un viaggio sonoro tra sperimentazione e melodia, con un repertorio prevalentemente originale che unisce sonorità progressive a timbri cameristici e jazzistici. Ospite speciale della serata sarà Luca Radaelli di Teatro Invito.

Dopo il concerto la serata proseguirà con la musica del Jazz Cafè: il pubblico potrà portare e condividere i propri vinili per un ascolto collettivo.

L’iniziativa rientra nella rassegna “Campsirago Luogo d’Arte”, organizzata da Campsirago Residenza in partenariato con il Comune di Colle Brianza e sostenuta, tra gli altri, dall’Unione europea – NextGenerationEU, Fondazione Cariplo, Ministero della Cultura e Regione Lombardia, con il patrocinio della Provincia di Lecco.

I prossimi appuntamenti del Jazz Cafè sono in programma giovedì 2 aprile con Walter Leonardi e giovedì 14 maggio con il concerto live di Diletta Longhi.