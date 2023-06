Nameless: dopo l’edizione record con 100mila presenze, ecco le date per il 2024

Il prossimo festival si terrà dal 14 al 16 giugno 2024 sempre tra i comuni di Annone, Molteno e Bosisio

Nameless Festival è già pronto a ripartire: in vendita da oggi i biglietti per la prossima edizione

ANNONE BRIANZA – Dopo essersi appena concluso con numeri da record, Nameless Festival è già pronto a ripartire e annuncia le date della prossima edizione, che si terrà dal 14 al 16 giugno 2024 tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini.

Dal 2 al 4 giugno 2023 il Festival ha ospitato 30 mila persone al giorno, il 25% in più rispetto all’edizione 2022 che si è tenuta in 4 giorni. A queste, si sono aggiunte le 10 mila presenze della Deejay Time, la serata inaugurale che si è tenuta giovedì 1° giugno proprio dall’area de La Poncia e che è stata pensata per omaggiare i residenti dell’Oggionese.

L’evento ha quindi sbaragliato qualsiasi record ancora una volta raccogliendo 100 mila partecipanti provenienti da tutta Italia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi e confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama musicale a livello internazionale.

La line up di quest’anno è stata la più eterogenea di sempre e ha abbracciato trasversalmente più generi musicali su 4 palchi – dall’elettronica all’hip hop, dalla latin music all’indie-pop – regalando al pubblico atmosfere, realtà e momenti unici da vivere insieme in modo intenso, diverso e spettacolare e festeggiare così i primi dieci anni della storia di Nameless Festival.

A inaugurare il festival, venerdì 2 giugno, sono stati l’headliner Paul Kalkbrenner, Giorgia Angiuli, Tokischa, Will Sparks, Hedex, Miles, SLVR, SQ4RE, Malaa, Ofenbach, Sonny Fodera, Matroda, Jengi, Capozzi, Joshwa, Astrality, MNNR, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Dylan, Olly, Icy Subzero, LA SAD, Kid Yugi, Ensi & Nerone, Claudym, AGON, Rocket Pengwin, Goldie, DJ Hype, The Upbeats, The Caracal Project, Gyrofield, Mother Inc., VSC e Andrea Lai.

L’intera arena è stata travolta, sabato 3 giugno, dalla musica degli headliners Skrillex e Salmo. Alle loro esibizioni si sono aggiunte quelle di Chris Lake, Mora, ArrDee, Merk & Kremont, Uniique, Scarlett, Automhate, Kayzo, MARAUDA, GRAVEDG, Luca Agnelli, EDMMARO, BYOR, Vieze Asbak, Noisy Boï, Ernia, Mara Sattei, Neima Ezza, Diss Gacha, Nello Taver, Rovere, Clara, Tredici Pietro & Lil Busso, Asteria, Kaze, Sillyelly, Dance System, Horse Meat Disco, Catz’n’Dogz, Albertino, Amedeo Picone, Shorty, Mattei & Omich e LRNZ.

A chiudere in bellezza il Festival sono state, domenica 4 giugno, le esplosive performance dell’headliner Hardwell, Oliver Heldens, Lost Frequencies, Benny Benassi, 070Shake, Il Pagante, Maddix, Greg Willen, Gordo, Dom Dolla, Hugel, Mau P, Tita Lau, Biscits, Gladde Paling, NCT, Greeko, Geolier, Villabanks, ANNA, NITRO, MYSS KETA, Slings, Galeffi, Mida, Beatrice Quinta, FUCKYOURCLICQUE, HU, Chaze, Sam Divine e Toytonics.

Gli artisti si sono esibiti su quattro palchi differenti, suddivisi per generi musicali: il Main Stage, lungo 80 metri e davanti al quale è stato possibile raccogliere 25 mila persone, il Nameless Tent, il Live Stage e l’Igloo. Con questa ultima edizione Nameless Festival ha quindi scritto un nuovo entusiasmante capitolo della propria storia, iniziata ormai 10 anni fa. Partito nel 2013 da Lecco, nel 2015 si è poi spostato a Barzio, nella perla della Valsassina, dove ha trascorso ben cinque anni. Dal 2022, dopo lo stop forzato di due anni dovuto all’emergenza sanitaria, l’evento si è trasferito in una vastissima area di 400 mila mq situata tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura incontaminata, hanno permesso di ampliare ancora le aree concerti e i servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso.