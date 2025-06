Nameless Festival chiude sopra quota 90mila e annuncia il 2026

“Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati, primo fra tutti fare un festival più bello da vivere”, ha dichiarato il CEO Fumagalli

ANNONE BRIANZA – Il sipario si è appena abbassato sull’edizione 2025 del Nameless Festival, ma gli organizzatori non hanno perso tempo: già fissate le date per il prossimo anno, dal 30 maggio al 1° giugno, sempre nella cornice lecchese de “Al Bione”, con le rive del Lario a fare da sfondo a quello che si conferma come uno degli eventi più rilevanti del panorama musicale europeo.

Dopo tre giorni di musica non stop, da sabato a lunedì, oltre 90.000 persone hanno affollato l’area del festival, arrivate da ogni angolo d’Italia, d’Europa e perfino dall’America. Una risposta di pubblico straordinaria, che conferma il trend positivo già registrato nel 2024. Sul palco, oltre cento artisti di calibro internazionale, tra cui Armin van Buuren, Martin Garrix, The Chainsmokers, Oliver Heldens, Don Diablo e Tommy Cash.

“Posso dire che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, primo fra tutti quello di fare un festival che fosse più bello da vivere rispetto all’edizione precedente”, ha dichiarato Alberto Fumagalli, CEO e fondatore del festival. “È chiaro che tutte le scelte fatte, anche in previsione del futuro, vanno sempre nella stessa direzione. L’obiettivo è cercare di rendere l’esperienza sempre meno stressante per le persone che frequentano il Festival e crediamo di essere riusciti a soddisfare le loro necessità in ogni ambito”.

Quattro i palchi allestiti, ciascuno con un’identità musicale distinta: il Main Stage ha ospitato i nomi più noti della scena EDM e pop; la Fructis Arena e la Nameless Tent Molinari hanno dato spazio a generi alternativi ed elettronici, mentre la Red Bull Energy Zone ha offerto performance ad alto tasso adrenalinico.

Nel frattempo, lo sguardo è già rivolto al futuro. In attesa del ritorno estivo, Nameless si prepara a una tappa invernale: Nameless Festival – Winter Edition, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 a Barzio, nel cuore della Valsassina. Un ritorno alle origini, dal momento che proprio lì il festival ha avuto casa dal 2015 al 2019.

I biglietti per l’edizione 2026 saranno disponibili a partire da giovedì 5 giugno, a mezzogiorno, sul sito ufficiale namelessfestival.it. In vendita anche gli abbonamenti combinati per le edizioni estiva e invernale, pensati per i fan più affezionati.

Chi ha vissuto il Nameless 2025 difficilmente potrà dimenticare l’energia che ha travolto Annone Brianza in questi tre giorni. Per tutti gli altri, l’appuntamento è fissato: la festa è solo rimandata.