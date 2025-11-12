Oggiono. Cena di raccolta fondi per l’Antico percorso di fede – arte 2025/2027

Una cena solidale per finanziare nuove iniziative culturali e coinvolgere i giovani nella valorizzazione dei luoghi di fede dell’Oggionese

L’iniziativa si svolgerà venerdì 21 novembre presso l’oratorio di Castello Brianza

CASTELLO BRIANZA – Una serata di beneficenza a sostegno dell’Antico Percorso di Fede – Arte ed. 2025/27, progetto dedicato alla valorizzazione dei siti religiosi dell’Oggionese situati lungo l’antico cammino della popolazione brianzola che, dal lago di Annone, conduce al Monte di Brianza.

Il percorso attraversa sei comuni dell’Oggionese, Annone Brianza, Oggiono, Ello, Dolzago, Castello Brianza e Colle Brianza, e valorizza sia la componente naturalistica sia i luoghi di culto lungo la via: la chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza; la chiesa di San Lorenzo, il Battistero di San Giovanni Battista, la chiesa di Sant’Agata e la chiesa di Santa Eufemia a Oggiono; la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Ello; la chiesa di Sant’Alessandro a Dolzago; la chiesa di San Lorenzo a Castello Brianza; e la chiesa di San Martino a Colle Brianza.

La cena di raccolta fondi, promossa dalla rete di associazioni del progetto, si svolgerà venerdì 21 novembre presso l’oratorio di Castello Brianza, in via Roma 20.

La serata prenderà il via alle 19:30 con un aperitivo di benvenuto accompagnato da una presentazione del progetto, seguito dalle 20:30 da una gustosa cena solidale a cura dell’Associazione Pro Chiesa Brianzola. Il menù comprende antipasto alla brianzola, gnocchetti chiavennaschi, dolci caserecci, caffè, acqua e vino, con un’offerta consigliata a sostegno del progetto a partire da 20 euro.

Tutto il ricavato sarà devoluto al sostegno delle nuove iniziative del progetto, in particolare alla realizzazione di un Escape Tour multimediale che consentirà di visitare e scoprire i luoghi di fede in modo più ludico e interattivo, e alla promozione di un bando dedicato ai giovani artisti dell’Oggionese, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le nuove generazioni.

Le prenotazioni sono aperte fino a martedì 18 novembre e possono essere effettuate contattando via WhatsApp Andrea al 333.5378321 o Aldo al 344.4590523.

Il progetto, guidato dall’associazione Clerici Vagantes, è realizzato in rete con numerose realtà associative e gruppi di volontari impegnati nella valorizzazione delle bellezze del territorio: il gruppo volontari delle parrocchie di Dolzago e Colle, i volontari della Pro Loco e del gruppo Arcao di Oggiono, gli Amici della Chiesa di San Giorgio di Annone, l’associazione Chiesa Santi Giacomo e Filippo di Ello, l’associazione Pro Chiesa Brianzola di Castello e la cooperativa sociale Liberi Sogni.

L’iniziativa ha una durata triennale, dal 2025 al 2027, ed è cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, da Acinque Energia, dai Comuni soci di Lario Reti Holding e da Silea SPA.

Il progetto ha come principali obiettivi il potenziamento dell’apertura dei siti religiosi e culturali del territorio, già valorizzati con le “Aperture straordinarie dei luoghi di Fede” ogni primo weekend del mese, e l’organizzazione di eventi, spettacoli e concerti con la partecipazione di artisti locali.

La grande novità di questa edizione è l’intento di coinvolgere maggiormente i giovani, attraverso la creazione di un Escape Tour e un bando artistico a loro dedicato, con l’obiettivo di trasmettere l’eredità culturale in modo innovativo e incentivare la partecipazione attiva alla gestione e alla cura del patrimonio.