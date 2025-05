Simone e Tommaso Severgnini incantano Bosisio con musica e parole

Il Maggio Pariniano rinnova la formula ed è subito un grande successo

BOSISIO PARINI – Grande partecipazione e atmosfera coinvolgente per lo spettacolo “Il vento tra i fili d’erba”, andato in scena sabato sera nel cortile interno del palazzo comunale di Bosisio Parini. Nonostante un meteo incerto, i cittadini hanno risposto con entusiasmo all’invito dell’Amministrazione comunale, affollando gli spazi all’aperto e dando vita a una serata che resterà a lungo nella memoria dei presenti.

A dare il via all’evento è stato l’assessore alla cultura Gabriele Beccalli, che ha voluto evidenziare il cambio di passo della rassegna Maggio Pariniano: “La nuova edizione del Maggio Pariniano, grazie anche ad un impegno diretto degli amministratori, ha rinnovato la propria offerta con format freschi ed inediti superando le vecchie formule proposte in passato”. Una dichiarazione che riflette l’intento dell’Amministrazione di costruire una stagione culturale vivace, capace di attrarre pubblici diversi e di valorizzare il patrimonio locale in chiave contemporanea.

La scelta dello spettacolo musicale interattivo — una novità assoluta per il comune — si è rivelata vincente. Protagonisti della serata Simone e Tommaso Severgnini della compagnia Il Giardino delle Ore, che con talento e simpatia hanno saputo trasformare il palco in un terreno di scambio autentico con gli spettatori. Il repertorio di canzoni italiane, in buona parte selezionate dal pubblico, ha scandito una performance dinamica e partecipativa, con momenti di dialogo e improvvisazione che hanno reso l’evento unico nel suo genere.

Nella parte conclusiva, l’interazione si è fatta ancora più intensa: alcuni spettatori sono saliti sul palco per dedicare e interpretare brani insieme agli artisti, tra sorrisi, applausi e qualche emozione trattenuta a fatica. Uno spettacolo che ha saputo fondere leggerezza e coinvolgimento emotivo, restituendo all’arte quella dimensione comunitaria che spesso si smarrisce.

Soddisfatti il sindaco Paolo Gilardi e gli assessori presenti, Elena Riva e lo stesso Beccalli, che hanno voluto ringraziare calorosamente sia gli artisti sia i cittadini per la partecipazione attiva. “È bello vedere la comunità rispondere con entusiasmo a iniziative che vogliono mettere al centro le persone e il territorio”, ha commentato il primo cittadino al termine della serata.

Gilardi ha inoltre ricordato il buon riscontro ottenuto anche dall’apertura straordinaria del museo Casa Parini, organizzata e gestita direttamente dagli amministratori nel fine settimana appena trascorso. Il museo, dedicato al poeta Giuseppe Parini, resta visitabile su prenotazione per gruppi guidati con la Pro Loco (minimo dieci persone) o nei giorni di apertura indicati nel calendario che sarà a breve pubblicato sul sito del Comune.