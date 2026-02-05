Teatro. A Sirone uno spettacolo sui conflitti targato “Albero Blu”

Si intitola “Se Caino non uccide Abele”

L’appuntamento domenica 8 febbraio alle 18

SIRONE– A poca distanza dalla “Giornata della Memoria” i ragazzi del corso di teatro di Albero Blu organizzeranno una lettura teatrale a Sirone, nella sala “Il Portico” della biblioteca cittadina.

L’appuntamento è per domenica 8 febbraio alle 18, ingresso libero. Seguirà aperitivo conviviale.

La lettura teatrale si intitola “Se Caino non uccide Abele”, ed è stata creata dagli stessi corsisti, per lo più studenti universitari appassionati di teatro. “Il progetto è nato proprio da loro – dichiara Francesca Corti di Alberoblu – a me è piaciuta la loro idea, hanno dimostrato attenzione a quello che accade attorno a loro”.

Il gruppo di attori che sarà in scena è composto da Carlo Meneghino, Pietro Spreafico, Lucrezia Giannalia, Mara Lo Schiavo, Elisa Panzeri, Valentina Inzaghi e Giulia Pirovano.

“Lo spettatolo sarà composto da una serie di letture differenti che hanno per tema il conflitto – conclude Corti – la loro scelta è stata quella di parlare dei confitti di oggi partendo da spunti poetici e storie di vita vissuta, tratte da brani di Gino Strada, Tiziano Terzani e Vittorio Arrigoni. L’idea è quella di lasciare al pubblico, al termine dell’esibizione, spunti su cui riflettere”.