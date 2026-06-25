Teatro. Nel fine settimana torna “La Piccola”

Si comincia sabato 27 con “Caravan”

Domenica 28 lo spettacolo dedicato a Fabrizio De André

OGGIONO – Per la settima estate consecutiva torna “La piccola”, rassegna teatrale organizzata dai professionisti di Stendhart teatro, sotto la direzione artistica dell’attore e regista Nicola Bizzarri.

L’edizione 2026 della rassegna sarà composta da dieci rappresentazioni in undici appuntamenti diversi. Si comincia il prossimo fine settimana con due diversi spettacoli.

Sabato 27 giugno alle 21 in piazza Manzoni a Oggiono ci sarà l’esibizione di danza “Caravan”, di “Osteoporosys Dance Theatre”, anticipato da un’anteprima messa in scena dalle ballerine e dai ballerini del gruppo Stendhart Danza.

Domenica, alle 21 nel cortile della villa comunale di Sirone, toccherà allo stesso Bizzarri mettere in scena “Mille papaveri rossi”, spettacolo scritto dal drammaturgo Mattia Conti, che verrà riproposto anche il 20 settembre alle 21, nell’esibizione conclusiva della rassegna.

L’ingresso è a offerta libera con prenotazione consigliata chiamando il numero 3395710559.

Di seguito il programma completo.