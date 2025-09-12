Teatro. Sabato cala il sipario sulla “Piccola”

Al PalaBachelet l’Otello di Carlo Decio

A seguire la proiezione del corto creato dal laboratorio “Stendhart CineLab”

OGGIONO –Sabato 13 settembre alle 21 calerà il sipario su “La Piccola”, rassegna teatrale organizzata da Stendhart Teatro, sotto la direzione artistica dell’attore e regista Nicola Bizzarri.

L’ultimo spettacolo della rassegna vedrà coinvolto l’attore lecchese Carlo Decio e il suo “Otello – Pop tragedy”. La rappresentazione verrà messa in scena al PalaBachelet di Oggiono e sarà a ingresso libero, con prenotazione consigliata chiamando il numero 339.57.10.559.

“Otello – Pop tragedy” è uno spettacolo che porta sul palco tutto il talento interpretativo di Decio, in grado di interpretare da solo ben dodici personaggi shakespeariani. In scena Decio cercherà di sviscerare le passioni e gli istinti più profondi della natura umana, affrontando con intelligente leggerezza tematiche senza tempo come invidia, razzismo, sopraffazione, gelosia, desiderio di giustizia, violenza di genere e inganno.

Al termine dello spettacolo teatrale verrà proiettato per la prima volta il corto “La prossima”, frutto del percorso effettuato durante il laboratorio “Stendhart CineLab”. Il corto è stato scritto da Mattia Conti, girato da Federico Videtta, con Bizzarri nel ruolo di “acting coach”. Le attrici che appariranno sullo schermo saranno Cristina Catanzaro, Linda Colombo, Marta Dami, Emily Martino, Anna Marvelli, Camilla Moioli e Ilenia Piantedosi, tutte formate nel corso ideato dall’accademia teatrale oggionese.