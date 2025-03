The Chainsmokers al Nameless Festival 2025: annunciati i nuovi headliner

Il duo statunitense si aggiunge a Martin Garrix e Armin van Buuren per un’edizione 2025 sempre più spettacolare

Il festival, in programma dal 31 maggio al 2 giugno tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, si conferma tra i più attesi in Italia

ANNONE BRIANZA – Un’edizione che si preannuncia ancora più grande e ricca di novità. The Chainsmokers, il duo statunitense che ha rivoluzionato il sound della musica elettronica mescolando pop, indie, alternative e rock, si aggiunge alla line-up del Nameless Festival 2025, in programma dal 31 maggio al 2 giugno tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). La loro presenza va ad affiancare due icone della musica elettronica già annunciate: Martin Garrix e Armin van Buuren.

Drew Taggart e Alex Pall, i due artisti dietro il progetto The Chainsmokers, hanno conquistato le classifiche mondiali con hit come Closer e Don’t Let Me Down. Tra tour globali e una residency a Las Vegas, il loro impatto sulla scena musicale è stato straordinario. Sempre alla ricerca di innovazione, hanno esplorato il mondo degli NFT, investito con il fondo Mantis Venture Capital e sostenuto iniziative filantropiche. Con il loro ultimo lavoro, No Hard Feelings (2024), hanno confermato la capacità di reinventarsi e di restare in cima alle classifiche.

Ma Nameless 2025 non si ferma qui: tra gli artisti annunciati spiccano nomi del calibro di David Morales, Don Diablo, Sub Focus, Tommy Cash, Sullivan King, Edmmaro e Tchami, oltre a molti altri. La line-up completa verrà svelata nelle prossime settimane, ma l’attesa è già altissima.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla scena house e disco, con il ritorno della collaborazione con Defected e Glitterbox. Il 31 maggio, per Defected, si esibiranno Eliza Rose, Gorgon City, Rio Tashan, Shermanology e TSHA, mentre il 2 giugno, Glitterbox porterà sul palco Dave Lee, David Morales, Dirty Channels, Minna, Natasha Diggs e The Illustrious Blacks. Inoltre, la seconda giornata vedrà un palco interamente curato da Worried About Henry, con una selezione di artisti della scena bass music.

L’edizione 2025 punterà anche a migliorare l’esperienza del pubblico, con navette gratuite, eliminazione del sistema dei token, acqua distribuita gratuitamente e parcheggi liberi. Il tutto nella cornice di 400.000 mq immersi nella natura, tra i monti lecchesi, che dal 2022 ospitano l’evento.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.