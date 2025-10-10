“Vengo anch’io”: spettacolo-concerto di Luca Radaelli

Luca Radaelli e un trio jazz d’eccezione inaugurano la stagione autunnale del Jazz Cafè di Campsirago Residenza con uno spettacolo tra musica, teatro e ironia meneghina

Appuntamento giovedì 16 ottobre alle ore 21.00

COLLE BRIANZA – Tra canzone, teatro e jazz, Campsirago Residenza riapre le sue porte al pubblico con lo spettacolo-concerto “Vengo anch’io!” di Teatro Invito, interpretato da Luca Radaelli e accompagnato da un trio di jazzisti d’eccezione. L’appuntamento inaugura il calendario autunnale del Jazz Cafè e si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 21.00 in via San Bernardo 5, frazione Campsirago.

Il concerto-omaggio rievoca l’atmosfera della Milano degli anni ’60 e ’70, celebrando il legame di amicizia e collaborazione tra grandi protagonisti della scena milanese come Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo, insieme a Nanni Svampa, Ivan della Mea, Giorgio Strehler, Beppe Viola e Alda Merini. Tra canzoni, brani in prosa e poesie, Radaelli porta in scena personaggi stralunati e borderline, che raccontano una Milano di ieri e di oggi, intrecciando teatro, musica e satira. Il repertorio include anche una divertente lezione di dialetto meneghino, tra canzonetta e letteratura, nostalgia e ironia.

Il cast dello spettacolo comprende Luca Redaelli (voce), Maurizio Aliffi (chitarra), Luca Pedeferri (fisarmonica) ed Enrico Fagnoni (contrabbasso).

Dalle ore 19.00 e dopo lo spettacolo, il pubblico potrà partecipare all’ascolto condiviso dei propri vinili, grazie all’impianto audio installato e settato dal batterista e ingegnere del suono giapponese Nori Tanaka, in linea con la tradizione dei jazz kissa giapponesi: spazi dove la musica è il cuore dell’esperienza.

I biglietti sono disponibili a 12 euro, con riduzioni a 10 euro per under 25, over 65 e residenti a Colle Brianza. L’accesso all’ascolto e alla condivisione dei vinili è libero dalle 19.00 alle 21.00 e dalle 22.30 alle 24.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 039 9276070, oppure il cellulare e WhatsApp 375 67 00 532, o scrivere a info@campsiragoresidenza.it. Il programma dettagliato dei Jazz Cafè e della rassegna Campsirago Luogo d’Arte è consultabile sul sito www.campsiragoresidenza.it.