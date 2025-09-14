Ville Aperte 2025 edizione Autunno: doppio appuntamento a Bosisio Parini

Due iniziative di grande interesse

BOSISIO PARINI – In occasione di Ville Aperte in Brianza 2025, Bosisio Parini propone un doppio appuntamento con due iniziative di grande interesse, organizzate da realtà diverse ma unite dalla volontà di valorizzare il territorio

1. Visite guidate a Villa Rocchetta

Sabato 20 settembre (pomeriggio) e domenica 21 settembre (mattina e pomeriggio)

L’evento è organizzato da Villago, che accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia e dei segreti della Villa aprendo le porte di una delle dimore più affascinanti del territorio.

👉 La prenotazione è obbligatoria tramite il sito ufficiale della manifestazione: www.villeaperte.info.

2. Percorso guidato “Bosisio tra storia e poesia”

Domenica 5 ottobre – mattinata

La Pro Loco di Bosisio Parini propone “Bosisio tra storia e poesia”:

una passeggiata culturale tra storia, architettura e letteratura, aperta a cittadini e visitatori. Il percorso toccherà alcuni luoghi significativi del paese, e approfondimenti storici curati dai volontari della Pro Loco una passeggiata tra vie, scorci e luoghi simbolo del paese,che ricorda Giuseppe Parini, poeta e figura emblematica della comunità.

Grande novità di quest’anno: apertura straordinaria dei giardini di Villa Appiani Cantù, solitamente chiusi al pubblico, che offriranno un’esperienza unica ai partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni consultare la locandina allegata o rivolgersi direttamente alla Pro Loco di Bosisio.

L’Assessore al Turismo, Elena Riva, ha espresso gratitudine a tutti gli organizzatori e collaboratori: “Ringrazio di cuore Pro Loco di Bosisio Parini e Villago per l’impegno costante nella valorizzazione del nostro territorio, e la famiglia Cantù per la disponibilità e la generosità dimostrata nel concedere l’accesso al loro giardino: un gesto che permette a tutti di scoprire un luogo incantevole, normalmente non accessibile.

Non mancate a questo doppio appuntamento”.