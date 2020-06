Oggiono, la biblioteca avvia il servizio di prestito a domicilio dei libri

OGGIONO – Da oggi, mercoledì 3 giugno, è attivo il servizio gratuito di prestito (e riconsegna) a domicilio di libri, DVD e riviste, che verrà realizzato dalla Biblioteca di Oggiono in collaborazione con il Servizio Formazione all’Autonomia – SFA di Oggiono.

Il servizio è indirizzato ai residenti in Oggiono con più di 65 anni oppure con difficoltà nel recarsi personalmente in Biblioteca. Per l’attivazione è necessario contattare telefonicamente la Biblioteca al numero 0341 576671.

Per maggiori informazioni si invita a visitare la pagina seguente (CLICCA QUI)