Olgiate, La Sarabanda sul palco con la Campagnola per la chiusura del Beolco Fest

Ultimo spettacolo venerdì 3 luglio per un festival che, anche quest’anno, ha saputo conquistare il pubblico

In scena con “Quel maledetto giorno” la compagnia La Sarabanda insieme al coro La Campagnola

OLGIATE MOLGORA – Ultimo appuntamento venerdì 3 luglio per il Beolco Fest, manifestazione che ha saputo regalare serate intense e ricche di emozioni con una proposta non banale né scontata di rappresentazioni teatrali.

Dopo lo spettacolo, potente e ad alto impatto, proposto venerdì scorso da Margherita Saltamacchia con “Frankenstein, autoritratto d’autrice – Nuova creatura” al debutto in Italia, toccherà ora alla compagnia La Sarabanda portare in scena, insieme al coro La Campagnola, “Quel maledetto giorno”, uno spettacolo-concerto che intreccia musica, letture e memoria, raccontando due tragiche vicende del lavoro femminile tra Italia e Stati Uniti.

Il percorso drammaturgico si snoda infatti su un doppio binario narrativo unendo New York alla Brianza, raccontando del terribile incendio divampato a Manhattan nel 1911 in una fabbrica di camicie e del ciclone che distrusse nel 1898 la ciminiera della filanda Brusadelli a Oggiono, accendendo così i riflettori sulla condizione del proletariato femminile. Due continenti quindi e due epoche unite in un tragico destino.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla visita guidata alle 20 alla chiesina dei Santi Pietro e Paolo, aperta eccezionalmente per l’occasione: a condurre nella scoperta di un piccolo gioiello ricco di storia sarà, come di consueto, Ornella Ponzoni.

Anche per l’ultimo appuntamento del Beolco Fest è confermata la possibilità di mangiare panini e bere delle birre prima dello spettacolo.

I posti sono limitati: è importante prenotare scrivendo a beolco975@gmail.com, per una migliore organizzazione della serata.

L’ingresso è a offerta consapevole: il festival vive grazie al sostegno del pubblico.

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