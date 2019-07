Olginate. A Villa Sirtori ultimo appuntamento con “Cinema sul lago”

L’1 agosto, ore 21.15, in scena “Perfetti sconosciuti”

Si chiude la rassegna organizzata dalla Consulta Giovani

OLGINATE – Domani, 1° agosto, a partire dalle ore 21.15 nel parco di Villa Sirtori a Olginate, ci sarà la proiezione del film “Perfetti sconosciuti”, l’ultima della rassegna “Cinema sul lago” organizzata dalla neonata Consulta Giovani di Olginate con il supporto del comune di Olginate.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione SPETTACOLaree e l’Associazione Che Bordello e sostenuta anche dal progetto “Workstation” e “Prendiamoci cura di noi, sviluppo di azioni comunitarie per minori e famiglie” del Polo territoriale Valle San Martino.

La Consulta Giovani è nata nell’ambito di un’azione del progetto Workstation di Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino e realizzata dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia.

Un gruppo sempre più numeroso di giovani olginatesi, con il supporto di un operatore della Cooperativa, si è attivato per progettare idee e realizzare iniziative per i giovani e per tutta la comunità.