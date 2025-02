Olginate. ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’, il fondatore degli 883 arriva al Teatro Jolly

Appuntamento giovedì 3 aprile alle ore 21

Mauro Repetto ospite per una serata indimenticabile

OLGINATE – Giovedì 3 aprile alle ore 21 l’energia contagiosa di Mauro Repetto fondatore degli 883 invaderà il Teatro Jolly di Olginate per una grande serata revival tutta da cantare e ballare. Un evento straordinario che lo staff del Jolly ha voluto inserire come novità in una Stagione Artistica 24/25 già molto ricca e di grande successo.

Lo spettacolo di Mauro Repetto sta girando nei principali teatri italiani registrando una serie infinita di “tutto esaurito”, complice anche il successo della fiction televisiva che ripercorre la vera storia degli 883.

La sala olginatese ha sempre avuto particolare attenzione a cogliere opportunità speciali come la prima nazionale di Giovanni Scifoni o del musical “La Bella e la Bestia” della Compagnia Dell’Ora che dopo aver esordito proprio al Jolly ha girato tutta la penisola italiana. Non poteva dunque mancare Olginate – come unica tappa nel lecchese – nel lungo elenco di date della tournée di Mauro Repetto.

Lo spettacolo del 3 aprile sarà dunque l’occasione per tornare indietro nel tempo:

nel 1988 Mauro Repetto fonda gli 883 insieme a Max Pezzali. Scrive con lui tutti i pezzi di

maggior successo, pietre miliari della musica italiana: “Nord sud ovest est”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Sei un mito” e “Come mai”… Mauro oggi non è più il biondino che saltava a destra e sinistra ma canta finalmente le sue canzoni, le canzoni degli 883. Racconta la sua fuga dall’Italia, il suo incontro con l’Uomo Ragno e il segreto nascosto nei suoi sogni.

Lo spettacolo, musicale e a tratti comico, raccoglie molti dei brani e dei videoclip di grande successo degli 883 (ideati e diretti dal regista Stefano Salvati). Insieme a Mauro Repetto sul palco ci sono: Marco Guarnerio, arrangiatore e produttore di tutti i successi degli 883; Célie,una cantante soul e l’Uomo Ragno nella versione dark, che lo ascolta e lo tormenta, attraverso una fiaba surreale e autobiografica.

La scena si compone di tre grandi cornici prospettiche all’interno delle quali sono proiettati i personaggi con i quali Mauro interagisce in diretta. Gli schermi all’interno delle cornici si animano e danno vita, come per magia, ai personaggi reali. Con l’uso dell’intelligenza artificiale Mauro parla con sé stesso all’età di 20 anni, con il suo amico Pezzali di oggi e di molti anni prima.

Uno spettacolo teatrale e musicale imperdibile per tutti coloro che sono nati e cresciuti con le canzoni degli 883… e che vogliono vivere una serata indimenticabile!

Info e prevendite: https://www.cinemateatrojolly.it/eventi-speciali/alla-ricerca-dell-uomo-ragno-con-mauro-repetto