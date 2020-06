Olginate, appuntamento questa sera a Villa Sirtori con la Festa della Musica

Dalle 19 alle 22.30 concerti ed esibizioni per celebrare la Musica

Ingressi contingentati fino a 200 persone: “Ripartiamo in sicurezza”

OLGINATE – E’ tutto pronto per la Festa della Musica che si terrà questa sera, domenica, nella bella cornice di Villa Sirtori a Olginate. L’evento cade nel primo giorno di estate e, si può dire, segnerà la ripartenza degli eventi culturali ed estivi dal vivo, in Provincia di Lecco dopo il lungo stop a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’appuntamento live è a partire dalle ore 19, gli ingressi saranno contingentati (max 200 persone), per prenotarsi è possibile compilare l’apposito modulo (clicca qui). I concerti musicali si susseguiranno fino alle 22.30. Tra gli ospiti ci saranno le band Sanzaru Monkeys, Endgame e Gunash. Dalle 17.30 sarà però online la trasmissione ‘virtuale’ con collegamenti dall’estero per celebrare la Festa della Musica, appuntamento oramai fisso in tutto il mondo.

Soddisfatti gli organizzatori, Associazione Concertando in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Olginate del Fare. “Ripartiamo in musica! Il parco di Villa Sirtori ospiterà uno dei pochi palchi live autorizzati dove gli artisti potranno regalarci la loro musica live. A causa della pandemia è stato tutto in forse fino all’ultimo, ma grazie al prezioso supporto dell’Amministrazione Comunale di Olginate, alla Associazione Concertando, alla Associazione Olginate del Fare e ai volontari che ci aiuteranno a garantire che tutte le norme anti-COVID vengano rispettate, riusciremo ad avere un evento live e a non interrompere la ormai quasi trentennale tradizione della Festa della Musica del 21 Giugno. Vi aspettiamo!”.