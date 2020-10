Olginate, “Connessioni” in mostra a Villa Sirtori

Inaugurazione sabato alle 17.30 a Villa Sirtori

In mostra con “Connessioni” diversi artisti del territorio

OLGINATE – Inaugurazione oggi, sabato 3 ottobre, alle 17.30 per la mostra d’arte Connessioni, ospitata fino all’11 ottobre negli spazi di Villa Sirtori in piazza Marchesi d’Adda. La collettiva verrà presentata da Francesca Minchiotti e vede esposte in mostra le opere di Giuseppe Bontempi, Maria Rosaria Caso, Antonella Ciceri, Giorgio Colombo, Salvatore Falco, Fabrizio Martinelli e Luigi Petralia. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’amministrazione comunale.