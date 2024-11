17° festival canoro “Musica per il Maestro”: ecco i nomi dei finalisti

Sabato 30 novembre sarà il Teatro Smeraldo di Airuno ad ospitare la serata finale

L’iniziativa dell’Associazione Agorà per ricordare gli amici musicisti Rodolfo Panzeri e Battista Perego

VALGREGHENTINO – Sabato 30 novembre sarà il Teatro Smeraldo di Airuno a ospitare il 17° Festival Canoro “Musica per il Maestro” organizzato dall’associazione Agorà di Valgreghentino, una delle kermesse canore più importanti della Lombardia. L’iniziativa è proposta per ricordare gli amici musicisti Rodolfo Panzeri e Battista Perego e nel contempo sostenere la ricerca scientifica delle malattie cardiache in età giovanile, attraverso le preziose attività dell’Associazione G.E.C.A. Onlus (Giovani E Cuore Aritmico) presente anche sul nostro territorio, con la quale nel corso di questi anni si è consolidato un rapporto di collaborazione oltre che di amicizia e stima reciproca.

Sempre nell’ottica di coniugare musica e solidarietà, una parte del ricavato sarà devoluto anche ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, sodalizio in cui l’amico Battista ha militato per molti anni lasciando un segno indelebile. L’evento è patrocinato dal Comune di Valgreghentino, luogo in cui l’evento è nato nel 2007 e dal Comune di Airuno.

Cambio location, categoria “autori” e possibilità di accompagnamento strumentale. Sono queste le principali novità dell’edizione numero 17. Per questa edizione gli organizzatori hanno ricevuto oltre 30 iscrizioni pervenute da diverse località del nord Italia, un numero che cresce ogni anno. Per questo si è reso necessario procedere alla selezione che un team di professionisti ha effettuato decretando la lista finale dei concorrenti ammessi alla serata del 30 novembre.

I finalisti in ordine alfabetico e divisi per categoria

Categorie interpreti

Bertarini Valentina

Corti Davide

De Filippo Giada

Donati Vanessa

Larocca Ilaria

Mariconti Manuela

Nava Alessia

Nesci Martina

Riggio Chiara

Tallarico Valentina

Categoria autori

Biollo Susanna

Scabioli Simone

Spandri Linda e Piazza Stefano

Vespo Sabrina

Zappa Corinna

“L’appuntamento con una grande serata di musica e solidarietà è dunque per sabato 30 novembre ore 21. Una serata con tanta musica ma anche tanto divertimento garantito dalla brillante conduzione di Luca Cestino, che torna dopo alcuni anni al Festival. La serata sarà aperta da un omaggio musicale del Corpo Bandistico G. Verdi di Airuno diretta dal Maestro Matteo Anghilieri. Ingresso 5 euro. Per informazioni: 349.7162822 oppure info@associazioneagora.it”.