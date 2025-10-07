A Garlate l’inaugurazione della mostra di Bruno Biffi

Sarà presentata la scultura “Cieli di Pace”, un’opera che unisce arte, luce e speranza

GARLATE – Una mostra di Bruno Biffi si terrà a Garlate nella nuova sala ricavata dal restauro dell’antico portico di Palazzo Abbeg, sede del Comune, per presentare la scultura che l’artista donerà in occasione della Giornata Nazionale ed Europea della FIDAM (Federazione Italiana degli Amici dei Musei), a nome degli Amici dei Musei del territorio lecchese.

La scultura sarà collocata all’aperto, nel giardino a lago vicino al Civico Museo della Seta Abegg, diventando un simbolo di bellezza, memoria e speranza.

“Dal segno inciso o ossidato sulla lastra nasce l’impronta di Bruno Biffi, che si trasferisce sulla carta grazie al nero d’inchiostro e alla ruggine. La lastra, poi, ritorna alla sua forma originaria, trasformata da tagli, vuoti, spessore e colore – continua Tiziana Rota, la curatrice della mostra – Biffi è affascinato dalla materia ferrosa e ne esplora la tridimensionalità, il peso e la consistenza. Le sue sculture vogliono imprimere un segno forte e monumentale negli spazi aperti: un segno che dura, resiste e si apre al cielo, di cui diventa specchio”.

Tiziana Rota descrive la scultura: “La scultura Cieli di Pace, 2024, in corten, cm 150x200x0,4, montata come le pagine di un libro, conserva i tagli che ne richiamano l’origine cartacea. Collocata all’aperto, lascia filtrare la luce e invita a contemplare con speranza cieli popolati unicamente da nuvole amiche”.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 11 ottobre alle ore 17 presso la Sala Portico del Comune di Garlate, in via Statale 497. La mostra resterà aperta al pubblico dal 12 ottobre al 2 novembre.

Orari di apertura: sabato e domenica 8:30-12:30 e 15-18, con possibilità di visite in altri orari su richiesta. Sono previste visite guidate domenica 12 ottobre e domenica 2 novembre alle ore 16.