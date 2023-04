A Garlate mercoledì 26 aprile in scena lo spettacolo “Ritorneranno”

Ispirato agli scritti autobiografici del beato Carlo Gnocchi

Lo spettacolo racconta dell’esperienza in Russia degli Alpini

GARLATE – Mercoledì 26 aprile alle ore 21 presso il Teatro dell’Oratorio di Garlate (via Volta) è in programma lo spettacolo dal titolo “Ritorneranno”, il racconto dell’esperienza in Russia degli Alpini durante la Seconda guerra mondiale ispirato agli scritti autobiografici del beato Carlo Gnocchi. L’evento è organizzato dalla Parrocchia Santo Stefano di Garlate in collaborazione con l’associazione Tramm Aps nell’ambito del progetto culturale “ripARTiamoINSIEME” finanziato dalla Fondazione Cariplo e con il supporto logistico dello staff del Teatro Jolly di Olginate.

Nel 1942 il tenente Carlo Gnocchi chiede ed ottiene di partire per la Campagna di Russia come cappellano militare della Divisione Alpina Tridentina. Dopo che l’anno precedente avevo seguito i ragazzi della Julia sui monti dell’Albania. La tragicità della guerra ed in particolare di quella guerra così evidentemente assurda e immotivata è raccontata nel mirabile scritto: Cristo con gli alpini. Pagine memorabili dove affiorano della guerra pensieri di una profondità unica ed esemplare e di una efficacia tale da riempire di domande pregnanti anche la vita di ognuno di noi apparentemente abbandonato al quieto vivere quotidiano.

Protagonisti della serata saranno Andrea Maria Carabelli e Matteo Bonanni, già noti nel nostro territorio per la bravura e professionalità. Ingresso gratuito.