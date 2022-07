A luglio tappa a Garlate e Pescate per lo spettacolo “Addavisioni”

Inclusi anche i due comuni lecchesi nell’evento organizzato da Parco Adda Nord

A fare da location alle storie raccontate, incentrate sul tema “Il respiro del fiume”, saranno le sponde del fiume Adda

PESCATE/GARLATE – Proprio come lo scorso anno, il mese di luglio al Parco Adda Nord sarà sinonimo di “Addavisioni”, spettacolo teatrale itinerante curato da Teatro e Natura di Lorenza Zambon e Gianpietro Malfatto che passerà, tra gli altri, anche nei comuni lecchesi di Garlate e Pescate dal 29 al 31 luglio.

Il successo del 2021 ha spinto l’istituzione a riproporre l’iniziativa, mantenendo anche lo stesso sottotitolo: “Il respiro del fiume”. A fare da comune denominatore alle storie sarà infatti il fiume Adda, scelto come location d’eccezione per tutte le tappe degli spettacoli, tutti all’aperto e che arriveranno a toccare la località coinvolte in diversi momenti della giornata, all’alba o al tramonto.

A patrocinare l’evento, oltre ai quattro comuni ospitanti di Fara, Vaprio, Garlate e Pescate, sarà l’Ecomuseo Leonardo Adda.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 15 Luglio ore 20.00 Fara Gera d’Adda , ritrovo presso la biblioteca comunale in via Rosa, 2;

ore 20.00 , ritrovo presso la biblioteca comunale in via Rosa, 2; Sabato 16 Luglio ore 05.30 Fara Gera d’Adda , ritrovo presso Municipio, piazza Roma;

ore 05.30 , ritrovo presso Municipio, piazza Roma; Sabato 16 Luglio ore 20.00 Vaprio d’Adda , ritrovo presso Piazza Caduti angolo via Crotta;

ore 20.00 , ritrovo presso Piazza Caduti angolo via Crotta; Domenica 17 Luglio , ore 05.30, Vaprio d’Adda , ritrovo presso Piazza Caduti angolo via Crotta;

, ore 05.30, , ritrovo presso Piazza Caduti angolo via Crotta; Venerdì 29 Luglio , ore 20.00, Garlate , ritrovo presso via Dopolavoro (parcheggio retro museo della Seta);

, ore 20.00, , ritrovo presso via Dopolavoro (parcheggio retro museo della Seta); Sabato 30 Luglio , ore 05.30, Garlate , ritrovo presso via Dopolavoro (parcheggio retro museo della Seta);

, ore 05.30, , ritrovo presso via Dopolavoro (parcheggio retro museo della Seta); Sabato 30 Luglio , ore 20.00, Pescate , ritrovo presso il Parcheggio del Parco Le Torrette;

, ore 20.00, , ritrovo presso il Parcheggio del Parco Le Torrette; Domenica 31 Luglio, ore 05.30, Pescate, ritrovo presso il Parcheggio del Parco Le Torrette.

Per ulteriori informazioni sui percorsi e per la prenotazione obbligatoria (i posti sono limitati) occorre scrivere una mail a info@parcoaddanord.it o mandare un messaggio Whatsapp al 349.2502460. Costo del biglietto 2 euro. Consigliato abbigliamento e calzature comodi.