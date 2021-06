A Olginate il 21 giugno torna la Festa Europea della Musica

Dalle 18 sul palco di Villa Sirtori tre situazioni di grande effetto

Domenica 20 giugno sarà proposta “Aspettando la Festa della Musica”

OLGINATE – L’estate è alle porte, e come ogni anno il 21 giugno si rinnova anche l’appuntamento con la Festa Europea della Musica! Associazione Concertando Aps, l’associazione Olginate del Fare e l’Amministrazione Comunale di Olginate offriranno un tributo all’arte musicale con un doppio evento!

Domenica 20 giugno sarà proposta “Aspettando la Festa della Musica”: dalla terrazza di Villa Sirtori si alterneranno diversi artisti in una trasmissione in diretta streaming dalle ore 17. I link per seguire la diretta verranno pubblicati sulla pagina Facebook “Festa della Musica Olginate”, sulle pagine delle associazioni Concertando e Olginate del Fare, sulle pagine di Ivan Stefanoni e Isla de Tortuga e sulle pagine degli artisti che interverranno.

Lunedì 21 giugno sarà il giorno della Festa Europea della Musica, che vedrà dalle ore 18 alternarsi sul palco del parco di Villa Sirtori tre situazioni di grande effetto: aprirà le danze il “Two Generations Duo” che porteranno sul palco tutta la forza espressiva del loro repertorio rock/pop, seguiranno i “Kill Dafne” con i loro inediti rock e indie, e chiuderanno la serata gli “Exema” band di progressive metal che presenteranno il loro primo album “No Light Will Come”.

Dalle 17 sarà attivo il servizio di ristoro e bevande. Ricordiamo che, come lo scorso anno, sarà effettuato il controllo della temperatura all’ingresso, che è obbligatorio l’uso della mascherina ma che non è necessaria prenotazione per assistere ai concerti.

Un grazie particolare alle associazioni coinvolte nell’organizzazione e a tutti i loro volontari, all’Amministrazione Comunale di Olginate, a tutti gli artisti che nel pieno rispetto del tradizionale spirito della Festa della Musica regaleranno per una sera la loro arte ed anche al pubblico che vorrà regalarci la sua presenza e il suo entusiasmo.