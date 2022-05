In programma venerdì 20 maggio, l’evento dal titolo “Pescate nella storia” si terrà presso la Sala Civica

Dopo una panoramica sulla storia di Pescate, seguirà un intervento specifico su Monte Castelletto, sito archeologico del paese

PESCATE – La cittadina di Pescate si appresta a ospitare, nella serata di venerdì 20 maggio alle ore 20.45, “Pescate nella storia, con le scoperte archeologiche a Monte Castelletto”, un incontro creato per ricordare la signora Adele Sirolli Martini, appassionata lettrice di storia locale e generosa donatrice della biblioteca comunale “Alda Merini” di Pescate.

L’iniziativa si svolgerà presso la Sala Civica di Pescate in via San Francesco e si aprirà con una panoramica sulla storia di Pescate a cura di Federico Bonifacio. A introdurre il sito archeologico pescatese di Monte Castelletto sarà invece Paola Golfari, presidente del Parco Monte Barro e promotrice di quattro campagne di scavo in loco. Relazionerà dopo di lei Marco Tremari, l’archeologo che le ha condotte.

