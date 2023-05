A Valgreghentino una serata per riflettere insieme sulla pace

Appuntamento giovedì 18 maggio alle 21 nella sala polivalente di via Tavola, 6

“Il coraggio di costruire la pace” con Claun il Pimpa e Francesco Vignarca

VALGREGHENTINO – L’Amministrazione Comunale di Valgreghentino – con il patrocinio del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli – organizza una serata per riflettere insieme sulla pace, da diverse prospettive, attraverso la testimonianza diretta di chi opera quotidianamente per promuovere la cultura della Pace. “Daremo voce a chi la coltiva nel quotidiano con idee, azioni, parole… e sorrisi! Appuntamento giovedì 18 maggio alle ore 21, sala polivalente (Via Luigi Tavola 6,

Valgreghentino)”.

Ospiti dell’evento

CLAUN IL PIMPA

Marco Rodari, in arte, il Pimpa, Inizia fin da ragazzo a lavorare con i bimbi nel suo oratorio, capendo che questa è la sua missione. All’età di 18 anni inizia a girare le zone difficili dell’Italia e del Mondo regalando sorrisi. Nel 2005 conosce per la prima volta il Medio Oriente e da oramai quindici anni lavora con continuità nelle zone di guerra con progetti di clown-terapia tra Siria, Iraq, Striscia di Gaza e Ucraina. Ha fondato l’Ass. “Per Far Sorridere il Cielo” con l’obiettivo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo. Il 31 marzo 2023 al Palazzo del Quirinale è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana “Motu Proprio” dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Marco Rodari, in arte, il Pimpa, Inizia fin da ragazzo a lavorare con i bimbi nel suo oratorio, capendo che questa è la sua missione. All’età di 18 anni inizia a girare le zone difficili dell’Italia e del Mondo regalando sorrisi. Nel 2005 conosce per la prima volta il Medio Oriente e da oramai quindici anni lavora con continuità nelle zone di guerra con progetti di clown-terapia tra Siria, Iraq, Striscia di Gaza e Ucraina. Ha fondato l’Ass. “Per Far Sorridere il Cielo” con l’obiettivo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo. Il 31 marzo 2023 al Palazzo del Quirinale è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana “Motu Proprio” dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. FRANCESCO VIGNARCA

Francesco è Coordinatore delle Campagne nella Rete Italiana Pace e Disarmo. Da sempre attivo nel quadro associativo comasco e nazionale dedicato ai temi della mondialità, della Pace, della giustizia e della cooperazione sociale, negli ultimi anni grazie all’attività con Rete Italiana Pace e Disarmo il suo impegno è rivolto a tematiche nuove e di respiro internazionale – spese militari, commercio di armi in particolare la Campagna per la messa al bando delle armi nucleari insignita nel 2017 del Premio Nobel per la Pace). Nel 2020 gli è stato assegnato il Premio Nazionale Nonviolenza.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Airoldi. Dopo aver svolto gli studi in Italia, Tunisia e Francia, ha iniziato la collaborazione con La Provincia di Lecco e Leccofm. Da un anno lavora con la giornalista Francesca Mannocchi: ha collaborato alla stesura del libro per ragazzi sui conflitti del nostro tempo, “Lo sguardo oltre il Confine” edito da De Agostini nel 2022. Inoltre, ha preso parte al viaggio in Kenya, nel campo profughi di Dadaab, in collaborazione con Save the Children, cui è seguito un reportage giornalistico andato in onda su La7 a febbraio 2023.